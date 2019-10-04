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Суд призначив заставу екс-нардепу Микитасю

Новини » Політика    04.10.2019 - 19:44
Суд призначив заставу екс-нардепу Микитасю
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Суд зобов'язав Микитася здати закордонний паспорт

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в коментарі РБК-Україна.

Як повідомили у відомстві, питання про оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду, але, швидше за все, дана постанова буде оскаржена.

"Микитасю призначили запобіжний захід у вигляді застави в 5,5 млн грн", - повідомили в Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП).

Крім того, суд постановив Микитася здати закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд і в'їзд в Україну. Також щодо Микитася буде застосований електронний браслет.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ за погодженням прокурорів САП вручило клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю. Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн гривень застави.

Крім того, 2 жовтня детективи НАБУ повідомили колишньому нардепу Максиму Микитасю про підозру.

Додамо, що Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року. Він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

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