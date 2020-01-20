В РНБО назвали умови для силового звільнення Донбасу

Фото: Сергій Кривонос (president.gov.ua)

Кривонос підкреслив, що ЗСУ мають бути готові до силового звільнення Донбасу

У Раді національної безпеки та оборони України назвали умови для силового звільнення Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на інтерв'ю заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса виданню "Радіо Свобода".

За його словами, ЗСУ мають бути готові до силового звільнення Донбасу.

"Моя думка: Збройні сили України повинні бути готові до силового звільнення територій Донбасу, якщо буде ухвалено таке політичне рішення… Наскільки це буде можливо - залежить вже від роботи політиків на рівні підтримки інших держав. Тому що, якби не було підтримки Хорватії з боку країн НАТО, то не було б і хорватського сценарію", - зазначив заступник секретаря.

Кривонос підкреслив, що все залежить від того, наскільки будуть підготовлені ЗСУ.

"Варіант не виключається, якщо буде ухвалене політичне рішення. Усе залежить від того, наскільки ми підготуємо свої Збройні сили. А ми повинні бути готові до цього і займаємося відпрацюванням зі звільнення нашої, підкреслюю, нашої землі. Ми не захоплюємо чужі землі, ми звільняємо свої землі", - сказав він.

Так, замсекретаря РНБО заявив, що є комплекс заходів, які необхідно провести, перш ніж ухвалити таке рішення.

"Перше - це продовження політичного руху на продовження і посилення санкцій щодо Російської Федерації. Друге - створення надійної системи територіальної оборони. Третє - посилення нашої армії і здатності її вести активні наступальні дії", - наголосив Кривонос.

"І в тому випадку, коли цей комплекс заходів буде виконаний, і коли є політичні рішення щодо Росії - поки Росія категорично не хоче їх виконувати - тоді за рахунок посилення санкцій і послаблення Росії, ми повинні розуміти, що у нас є можливість звільнити свої території силовим шляхом. У разі, якщо Росія нічого не буде робити, щоб підтримати підрозділи сепаратистів… У тому числі міжнародна підтримка повинна до цього йти… І до цього треба готуватися самим. Це не за місяць-два проводиться, але це можливо", - додав він.

Нагадаємо, на початку грудня Кривонос був звільнений з двох посад у зв'язку з перерозподілом функціональних обов'язків.

Так, 29 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кривоноса відразу з двох посад. Глава держави вивів Кривоноса з ряду міжвідомчих комісій і груп.

Як писало РБК-Україна, Кривонос заявляв, що секретар РНБО Олексій Данилов не бачить його на посаді свого заступника. Однак Кривонос не збирається сам подавати у відставку.