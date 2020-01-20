З активів "Газпрому" в Британії, Люксембурзі, Нідерландах зняли арешти

Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Активи раніше були заарештовані на вимогу НАК "Нафтогаз-Україна"

З активів російської компанії "Газпром" у Великобританії, Люксембурзі, Нідерландах були зняті арешти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, активи раніше були заарештовані на вимогу НАК "Нафтогаз-Україна".

"Згідно з підтвердженнями від місцевих консультантів, отриманими ПАТ "Газпром" 20 січня 2020 р., арешти та забезпечувальні заходи, прийняті в Англії та Уельсі, Нідерландах і Люксембурзі на вимогу НАК "Нафтогаз України" на підставі Арбітражного рішення Торгової палати Стокгольма № V 2014/129 від 28 лютого 2018 р., були зняті", - йдеться в повідомленні.

У Великобританії зобов'язання суду (Undertakings) "Газпрому", South Stream Transport B. V. і Blue Stream Pipeline Company B. V. були припинені наказом англійського суду від 14 січня 2020 р. Юридична компанія "ДЛА Пайпер Лондон" підтвердила, що це є достатнім для припинення зобов'язань суду в Англії.

Нагадаємо, російська компанія "Газпром" в рамках угод з НАК "Нафтогаз України" повністю відмовилася від претензій до оплати поставок газу на окупований Донбас.

Крім того, 30 грудня Україна і Російська Федерація підписали новий контракт про транзит газу строком на п'ять років.