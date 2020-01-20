Опубліковано відео з вірогідним отруйником зі справи Скрипалів

Фото: Сергій Скрипаль (screenshot-yuotube.com-ntv)

В отруєнні запідозрили росіянина Сергія Федотова

Прокуратура Софії (Болгарія) опублікувала кілька відеозаписів, на які потрапив чоловік, який є підозрюваним у справі Скрипалів, ймовірно причетний до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Повідомляється, що стосовно Гебрева могли застосувати отруту "Новачок", якою в серпні 2018 року в британському Солсбері отруїли Сергія і Юлію Скрипалів.

На кадрах з підземної парковки видно чоловіка в капелюсі і рукавичках і в сонцезахисних окулярах.

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Як зазначає прокуратура, він переміщається між машинами, що належать компанії Emco, якою керував Гебрев. Правоохоронні органи припускають, що цей чоловік причетний до вбивства болгарського підприємця.

Записи з камер спостереження прокуратурі надав син Гебрева Христо.

Відзначимо, що в отруєнні запідозрили росіянина Сергія Федотова.

Нагадаємо, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією британської сторони, їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом.

Раніше повідомлялося, в грудні 2019 року Генеральна прокуратура Німеччини почала розслідування справи про отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

Також повідомлялося про причетність до інциденту агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова.