ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковано відео з вірогідним отруйником зі справи Скрипалів

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 19:39
Опубліковано відео з вірогідним отруйником зі справи Скрипалів
Фото: Сергій Скрипаль (screenshot-yuotube.com-ntv)

В отруєнні запідозрили росіянина Сергія Федотова

Прокуратура Софії (Болгарія) опублікувала кілька відеозаписів, на які потрапив чоловік, який є підозрюваним у справі Скрипалів, ймовірно причетний до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Повідомляється, що стосовно Гебрева могли застосувати отруту "Новачок", якою в серпні 2018 року в британському Солсбері отруїли Сергія і Юлію Скрипалів.

На кадрах з підземної парковки видно чоловіка в капелюсі і рукавичках і в сонцезахисних окулярах.

Як зазначає прокуратура, він переміщається між машинами, що належать компанії Emco, якою керував Гебрев. Правоохоронні органи припускають, що цей чоловік причетний до вбивства болгарського підприємця.

Записи з камер спостереження прокуратурі надав син Гебрева Христо.

Відзначимо, що в отруєнні запідозрили росіянина Сергія Федотова.

Нагадаємо, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією британської сторони, їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом.

Раніше повідомлялося, в грудні 2019 року Генеральна прокуратура Німеччини почала розслідування справи про отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

Також повідомлялося про причетність до інциденту агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова.

Радник Трампа з питань Росії відсторонений від посади У Москві відбулося кілька пікетів проти конституційної реформи
Новини України Російська ФедераціяБолгарияотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся