Пов'язана з Микитасем компанія отримала 700 млн на будівництво сховищ ЗСУ

Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Відбір компанії проводили таємно, переможця обирали з двох фірм Микитася

Пов'язана зі скандальним забудовником Максимом Микитасем компанія отримала 700 млн на будівництво сховищ Збройних сил України. Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші".

Повідомляється, що мова йде про ТОВ "Північно-Український будівельний альянс" з орбіти Микитася, яка отримала від Міністерства оборони 695 млн гривень на будівництво військових сховищ. Журналісти відзначають, що раніше ця компанія була оштрафована АМКУ за змову у конкурсі на ремонт Шулявського мосту в Києві.

Повідомляється, що переможця таємного конкурсу на будівництва сховищ ЗСУ після серії вибухів на складах вибирали з двох компаній, пов'язаних з Микитасем, - ТОВ "БК "УКРБУДМОНТАЖ" (співвласник - дружина Микитася) і ТОВ" Північно-Український будівельний альянс" (належить Андрію Якусевичу, який був помічником Микитася в Раді). Остання перемогла, так як мала доступ до робіт, пов'язаних з державною таємницею.

За даними програми, компанії виділили 374 млн гривень на нові сховища в Хмельницькій області та 320 млн гривень на сховища в Кіровоградській області. Сам Микитась причетність до вищевказаних компаній відкидає.

Підкреслюється, що ТОВ "Північно-Український будівельний альянс" виступає підрядником на будівництві Шулявського мосту в Києві, який отримав передоплату і заморозив будівництво.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. За даними слідства, він у змові з екс-командувачем Нацгвардії організував корупційну схему по заволодінню нерухомістю в Києві.