Колишній адвокат Януковича офіційно став заступником директора ДБР

Фото: Олександр Бабіков (з відкритих джерел)

Другим заступником директора ДБР став Олександр Соколов

Колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Відповідна інформація з’явилась на сайті ДБР, передає РБК-Україна.

Ще одним заступником очільника відомства став Олександр Соколов.

Нагадаємо, тимчасова виконувачка обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова. у своєму відеозверненні повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їх призначення підписані. Проте імен вона не назвала.

Також вона прокоментувала інформацію про призначення адвоката екс-президента Віктора Януковича своїм заступником.

"Щодо маніпуляцій - "заступник голови ДБР, адвокат Януковича, буде розслідувати справи Майдану". Я неодноразово наголошувала і повторюю ще раз - підрозділ у справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР. Вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів", - наголосила Венедіктова.

Раніше повідомлялося, що заступником директора Державного бюро розслідувань може стати адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Олександр Бабіков. Наголошувалося, що у разі призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає.

Як писало РБК-Україна раніше, ДБР 2 січня призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. Ним став Олександр Буряк, який до цього обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань.