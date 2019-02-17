Стан здоров'я Скрипаля погіршився, - The Sunday Times

Фото: Сергій Скрипаль (screenshot-yuotube.com-ntv)

Наразі Сергій Скрипаль перебуває вдома під наглядом лікарів

Стан здоров'я колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якого у березні 2018 року отруїли в британському Солсбері, погіршився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Як повідомило виданню джерело в британській розвідці, наразі Скрипаль перебуває в своєму будинку під наглядом лікарів. У медиків є побоювання, що Скрипаль може не позбутися наслідків отруєння.

"Сама речовина, ймовірно, виведеться (з організму - ред.), проте наслідки його впливу можуть зберігатися довго", - зазначив доцент університету Ноттінгема Уейн Картер.

Зазначається, що наразі не відомо, як надалі може змінитися стан здоров'я Скрипаля, так як вплив речовини застосованої проти нього мало вивчений.

Нагадаємо, що у справі отруєння Скрипалів встановлено третього підозрюваного. Третій російський офіцер ГРУ, який знаходився в Британії в момент отруєння Сергія і Юлії Скрипалів "Новичком" у березні 2018 року, прибув до Болгарії за кілька днів до отруєння підприємця Еміліана Гебрева в 2015 році.

Додамо, що поліція Британії веде розслідування відносно ще двох росіян, яких підозрюють в причетності до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.