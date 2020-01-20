Платіжки на тепло та гарячу воду знижено до 30%, - Гончарук

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У 124 містах України здійснили перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго

Платіжки на тепло та гарячу воду для громадян знижено до 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

До урядової ініціативи долучились вже 19 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ.

Так, до прикладу, за грудень 2019 року зменшено платіжки для населення:

- сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах:

від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл;

- по 2-кімнатних квартирах:

від 110 грн у Чернігівській обл, до 435 грн у Дніпропетровській обл.;

- по 3-кімнатних квартирах:

від 140 грн у Дніпропетровській обл, до 563 грн у Рівненській обл.

Раніше повідомлялось, що тарифи на тепло переглянули такі міста, як Луцьк, Дніпро, Херсон, Житомир і ряд інших великих населених пунктів

До цього прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що кілька українських міст, серед яких Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів, переглядають тарифи на тепло після розпорядження Кабінету міністрів, яке змінює процедуру встановлення тарифів.