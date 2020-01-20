ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Платіжки на тепло та гарячу воду знижено до 30%, - Гончарук

Новини » Економіка     20.01.2020 - 12:38
Платіжки на тепло та гарячу воду знижено до 30%, - Гончарук
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У 124 містах України здійснили перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго

Платіжки на тепло та гарячу воду для громадян знижено до 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

До урядової ініціативи долучились вже 19 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ.

Так, до прикладу, за грудень 2019 року зменшено платіжки для населення:
- сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах:
від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл;
- по 2-кімнатних квартирах:
від 110 грн у Чернігівській обл, до 435 грн у Дніпропетровській обл.;
- по 3-кімнатних квартирах:
від 140 грн у Дніпропетровській обл, до 563 грн у Рівненській обл.

Раніше повідомлялось, що тарифи на тепло переглянули такі міста, як Луцьк, Дніпро, Херсон, Житомир і ряд інших великих населених пунктів

До цього прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що кілька українських міст, серед яких Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів, переглядають тарифи на тепло після розпорядження Кабінету міністрів, яке змінює процедуру встановлення тарифів.

У Києві знизять тарифи на тепло і гарячу воду В Норвегії зафіксували температурний рекорд - 19 градусів тепла
Новини України водатеплоснабжение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся