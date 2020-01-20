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Минулі контракти з "Газпромом" позбавили Україну економічного зростання, - "Нафтогаз"

Новини » Економіка     20.01.2020 - 15:21
Минулі контракти з "Газпромом" позбавили Україну економічного зростання, - "Нафтогаз"
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

У НАК зазначили, що ці контракти були найважливішим фактором, який впливав на економіку України впродовж 11 років

Виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що минулі контракти з "Газпромом" позбавили Україну економічного зростання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Так, йдеться про контракти на постачання та транзит російського газу, укладені у 2009 році між тогочасною главою Кабінету міністрів України Юлією Тимошенко та президентом Росії Володимиром Путіним. Вітренко підкреслив, що остаточна сума цих контрактів перевищувала 250 мільярдів доларів - "чи не найбільша за історію людства".

"Вони (газові контракти 2009 року, - ред.) були найважливішим фактором, який впливав на економіку України впродовж 11 років. За підрахунками, якщо порівнювати з європейськими нормами, робота за цими контрактами, особливо за часів Януковича, коштувала Україні десятки мільярдів доларів і фактично позбавила сорокамільйонну націю стабільного економічного зростання", - заявив виконавчий директор НАК.

Він додав, що арбітражне провадження, у якому "Нафтогаз" оскаржував умови контрактів, було найбільшим в історії за сумами вимог, а саме понад 100 мільярдів доларів.

"Економічне зростання останніх років було б неможливим без зміни відносин між "Нафтогазом" та "Газпромом" за цими контрактами та прямо пов'язаних з цими змінами реформ", - написав Вітренко.

Нагадаємо, російська компанія "Газпром" у рамках угод з НАК "Нафтогаз України" повністю відмовилася від претензій на оплату поставок газу на окупований Донбас.

Як писало РБК-Україна, 30 грудня Україна і Росія підписали новий контракт про транзит газу строком на п'ять років.

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