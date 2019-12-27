ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У декількох містах переглянули тарифи на опалення

Новини » Економіка     27.12.2019 - 10:57
У декількох містах переглянули тарифи на опалення
Фото: лічильники (РБК-Україна)

У результаті тарифи на тепло повинні впасти на 30%

Декілька українських міст, серед яких Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів, переглядають тарифи на тепло. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як нагадав Гончарук, раніше уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

"Яскравий приклад Кропивницького - там сума в платіжці вже буде меншою на 28,7%. Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу", - написав він.

Нагадаємо, на цьому тижні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував зниження тарифів на тепло до 30%. За його словами, платіжки в грудні можуть бути знижені на 300-400 гривень.

Згідно з постановою Кабміну, в разі зміни розміру нарахувань за опалення і гаряче водопостачання в зв'язку зі зміною для них ціни природного газу протягом опалювального періоду теплопостачальні організації повинні відображати це щомісяця в платіжних документах споживачів, надісланих в місяці, який слідує за розрахунковим періодом.

Платіжка може знизитися на 30%: що пропонує Кабмін "Нафтогаз" встановив ціни на газ у грудні
Теми: Опалювальний сезон
Новини України Кабінет Міністрів Українитарифитеплоснабжение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся