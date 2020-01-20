СБУ: на окупованому Донбасі незаконно утримують 184 людини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Така кількість утримуваних станом на 20 січня

У Службі безпеки України назвали кількість людей, які, станом на сьогодні, незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що незаконно утримуваними вважаютьс 184 людини.

"В рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, за даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із гарантування національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях станом на 20.01.2020 запитуються як незаконно позбавлені волі на території ТОТ у Донецькій та Луганській областях - 184 особи", - йдеться у повідомленні.

Раніше стали відомі імена 44 осіб, які в рамках обміну полоненими були передані представникам окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, останній обмін полоненими пройшов 29 грудня 2019 року, в ході нього були звільнені 76 українців з окупованих територій Донецької та Луганської областей.