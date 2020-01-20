ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Масштабна спецоперація в Херсоні: проведено понад 30 обшуків та оголошено 9 підозр

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 15:22
Масштабна спецоперація в Херсоні: проведено понад 30 обшуків та оголошено 9 підозр
Фото: обшуки в Херсоні (gp.gov.ua)

В ході спецоперації вилучено вогнепальну зброю та інші речі

У ході спецоперації в Херсоні 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі ухвал слідчих суддів провели понад 30 обшуків. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

У прокуратурі повідомили про проведення масштабної спецоперації в Херсоні з метою припинення діяльності злочинної організації.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими органів Служби безпеки України та за підтримки підрозділів Національної поліції 20 січня 2020 року провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, також були проведені обшуки з метою відшукання додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

У цю спецоперацію долучили Нацгвардію. Повідомлялося, що було повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань з метою припинення діяльності злочинної організації, який вже проходить по справі Гандзюк.

Масштабна спецоперація в Херсоні: задіяна Нацгвардія У поліції Криму з'явилися приміщення главку і кінологічного центру
Новини України Херсонспецоперация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся