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"Нафтогаз" здобув ще одну перемогу над "Газпромом"

Новини » Економіка     27.11.2019 - 12:27
"Нафтогаз" здобув ще одну перемогу над "Газпромом"
Фото: колаж (РБК-Україна)

Суд підтвердив одне з рішень Стокгольмського арбітражу

Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) відхилив скаргу російського "Газпрому" на одне з рішень Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Згідно з повідомленням, суд відхилив одну зі скарг "Газпрому", рішення по двом іншим скаргам будуть прийняті в 2020 році.

Винесена ухвала стосується спеціального арбітражного рішення, яке було винесено в ході процесу в Стокгольмі в зв'язку з договором про поставки газу між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Крім того, "Газпром" оскаржив і два інших рішення Стокгольмського арбітражу - загальне про постачання газу і загальне по транзиту.

Як зазначив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, "Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу.

&quot;Нафтогаз&quot; здобув ще одну перемогу над &quot;Газпромом&quot;

Вітренко також додав, що "Газпром" компенсує "Нафтогазу" більше 1 млн євро за апеляційний процес.

&quot;Нафтогаз&quot; здобув ще одну перемогу над &quot;Газпромом&quot;

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

На сьогодняшній день сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшилася до 3 млрд доларів.

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