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Уряд схвалив старт другого етапу медреформи

Новини » Політика     27.11.2019 - 14:26
Уряд схвалив старт другого етапу медреформи
Фото: Олексій Гончарук (kmu.gov.ua)

Старт другого етапу запланований на 1 квітня 2020

Кабінет міністрів України схвалив старт другого етапу медичної реформи, який запланований на 1 квітня 2020 року. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що на засіданні уряду прийняли Програму медичних гарантій, яка запрацює 1 квітня 2020 року і стане початком другого етапу трансформації системи охорони здоров'я. Дана програма буде діяти для всіх видів медичної допомоги.

"Держава вже оплачує медичні послуги на рівні первинної ланки за принципом "гроші ходять за пацієнтом". Людина звертається до сімейного лікаря, педіатра або терапевта і отримує послуги безкоштовно. Лікар, який обслуговує багато пацієнтів, отримує гідну зарплату. Тепер нові правила фінансування почнуть працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої вторинної ланки", - зазначив Гончарук.

Також повідомляється, що для цього медичні установи мають укласти договори з Національною службою здоров'я України. При цьому передбачається, що комунальні лікарні будуть підключені до національної системи електронного здоров'я eHealth.

Крім того, уряд також ухвалив рішення про введення госпітальних округів для того, щоб пацієнти мали доступ до якісної мережі медичних установ.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявляла, що медична реформа вторинної ланки повинна запуститися в 2020 році.

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