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МЗС України перевіряє інформацію про "російський" Крим у додатках Apple

Новини » Політика     27.11.2019 - 17:58
МЗС України перевіряє інформацію про "російський" Крим у додатках Apple
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Компанія Apple почала відображати Крим російською територією

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко заявила, що у відомстві перевіряють інформацію про позначення Криму російською територією в додатках Apple. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в у додатку "Погода" американська компанія на території РФ почала показувати Крим і Севастополь російською територією.

"Інформація зараз перевіряється. Більше інформації буде, як тільки ми отримаємо офіційне підтвердження", - повідомила Зеленко.

Крім того, з травня на материковій частині України та анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною РФ.

Офіційних коментарів американської компанії з цього приводу поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує спростити процедуру отримання українських документів для жителів анексованого Криму. Кабмін розробляє процедуру спрощеного отримання свідоцтв про народження і смерті жителів півострова.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна відновить водопостачання і транспортне сполучення з анексованим Кримом лише після повної деокупації території.

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