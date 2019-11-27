ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рябошапка звільнив Кулика

Новини » Політика     27.11.2019 - 09:52
Рябошапка звільнив Кулика
Фото: Костянтин Кулик (nabu.gov.ua)

Скандальний прокурор Кулик звільнений

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика. Про це Рябошапка розповів в коментарі РБК-Україна.

Генпрокурор підтвердив, що наказ підписаний 22 листопада.

"Кулик звільнений з ГПУ через непроходження атестації. Це правда", - повідомив він.

Відзначимо, 24 жовтня Кулик не прийшов на переатестацію для роботи в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало, що Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином екс-віце-президента США Джо Байдена. За інформацією видання, саме Кулик готував документи із звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

Також Кулик був фігурантом журналістського розслідування програми Bihus.info. За даними журналістів, Кулик став власником двох квартир в елітному житловому комплексі в Києві і замовив будівництво додаткової житлоплощі на даху цього будинку.

В 2016 році Національне антикорупційне бюро розслідувало проти Кулика кримінальну справу за фактом незаконного збагачення, але через рішення Конституційного суду справу закрили.

Рябошапка заявив, що до вымогательствам в Одеській області причетний один з прокурорів ГПУ Нардеп від "Слуги народу" відбував термін за зґвалтування, - Рябошапка
Новини України КуликРуслан Рябошапка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся