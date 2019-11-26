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Зеленський: в ході спецоперації від НАБУ зник контрабандист Альперін

Новини » Політика     26.11.2019 - 19:17
Зеленський: в ході спецоперації від НАБУ зник контрабандист Альперін
Фото: Вадим Альперін (t.me/V_Zelenskiy_official)

За словами президента, контрабандист знаходиться на території України

У ході спеціальної операції Національного антикорупційного бюро (НАБУ) від правоохоронців зник одеський контрабандист Вадим Альперін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського Telegram.

За його словами, Альперін вважається одним з хрещених батьків контрабанди в Україні.

"В ході спецоперації з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці від правоохоронців втік якийсь пан Альперін, якого вважають одним з хрещених батьків контрабанди в Україну", - повідомив президент.

Він зазначив, що Альперін ховається на території України.

"Однак далеко він не добіг - кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін ховається десь в країні. Прошу усіх спробувати допомогти йому знайти дорогу в НАБУ. Або допомогти правоохоронцям знайти пана Альперіна", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 26 нобря у заступника голови Київської міської митниці пройшли обшуки. За словами Купальського, обшуки також проходили і в інших співробітників Державної фіскальної служби.

Крім того, детективи НАБУ затримали десять осіб за підозрою в порушеннях митного законодавства. Також джерело РБК-Україна повідомив, що НАБУ також затримали Купальського.

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