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НАБУ назвало причини затримання Альперіна

Новини » Надзвичайні події     27.11.2019 - 18:29
НАБУ назвало причини затримання Альперіна
Фото: Вадим Альперін (kp.ua)

Слідство наполягає, що Альперін стоїть за масштабними схемами на митниці

Одеського бізнесмена Вадима Альперіна затримали за підозрою в організації масштабних схем на митниці. Про це йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро в Facebook.

Повідомляється, що Альперін, за версією слідства, вважається головою злочинної організації, яка спеціалізувалася на махінаціях з розмитненням товарів за заниженими цінами.

"Зараз детективи НАБУ і прокурори САП здійснюють необхідні процесуальні дії, пов'язані з особистим врученням повідомлення про підозру", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, Альперіну готують підозру за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зазначимо, сьогодні Альперіна затримали після того, як він з'явився на допит в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Нагадаємо, напередодні на офіційних каналах президента Володимира Зеленського з'явилося повідомлення про те, що Альперін зник у ході спеціальної операції Національного антикорупційного бюро. Зеленський також назвав його хрещеним батьком української контрабанди і пообіцяв нагороду за його затримання.

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