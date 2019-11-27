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Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ і виключив зростання тарифів

Новини » Політика     27.11.2019 - 15:40
Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ і виключив зростання тарифів
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гарантована ціна становитиме 8 гривень за кубометр

Кабінет міністрів України прийняв рішення, яким виключається підвищення тарифів на газ протягом опалювального періоду. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на засіданні Кабміну прийнято рішення, яке виключає підвищення тарифів.

"Ми гарантовано захищаємо українців від негативних наслідків будь-яких можливих коливань ціни на газ цієї зими. Ми впевнено входимо в зиму, у нас достатньо ресурсів для того, щоб тарифи гарантовано не підвищувалися", - заявив Гончарук.

При цьому в своєму Telegram прем'єр зазначив, що українці вже з сьогоднішнього дня можуть підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Дана програма гарантує, що ціни на газ в платіжках будуть на рівні 8 гривень за кубометр протягом опалювального періоду.

Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ і виключив зростання тарифів

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель говорив про плани запропонувати українцям купувати газ за страховою ціною близько 7000 гривень за тисячу кубометрів.

До цього він прогнозував, що ціни на газ в Україні у зимові місяці будуть рости через збільшення світового попиту і можливу газову кризу через зупинку транзиту по території України.

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Новини України тарифигазОлексій Гончарук
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