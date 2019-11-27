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Пристайко розкритикував Apple за "російський" Крим

Новини » Політика     27.11.2019 - 19:17
Пристайко розкритикував Apple за "російський" Крим
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Міністр порадив компанії уявити, що її розробки "вкрав найзліший ворог"

Глава міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко відповів компанії Apple на позначення Криму російською територією в додатках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайка.

Глава української дипломатії порадив Apple уявити, який біль вони відчують, якщо їхні розробки викраде найзліший ворог.

"Дозвольте мені пояснити вашими термінами, Apple. Уявіть, що ви засмучені, що ваш дизайн та ідеї, роки роботи та частину вашого серця викрав ваш найгірший ворог, але тоді якийсь невіглас не зважає на ваш біль. Ось як почуваєшся, коли чуєш про російський Крим", - написав Пристайко.

Пристайко розкритикував Apple за &quot;російський&quot; Крим

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в у додатку "Погода" американська компанія на території РФ почала показувати Крим і Севастополь російською територією. Крім того, з травня на материковій частині України та анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною РФ.

РБК-Україна писало, що прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко заявила, що у відомстві перевіряють інформацію про позначення Криму російською територією в додатках Apple.

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