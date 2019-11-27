Частина Києва занурилася в пітьму: що сталося

Частина Києва залишилася без світла (Фото: pixabay.com)

У центральній частині Києва не працюють світлофори і відсутнє світло в будинках

Печерський район міста Києва поринув у пітьму через аварійну ситуацію. Як повідомляють місцеві жителі, через аварійну ситуацію не працюють світлофори і утворилися затори. Біля метро Печерська транспорт практично паралізований.

Без електроенергії залишилися жителі бульвару Лесі Українки і вулиці Євгена Коновальця. Також раніше повідомлялося про те, що світло згасло в приміщенні Верховної Ради України під час парламентських слухань. Один з активістів виступав з доповіддю про пріоритети екологічної політики на найближчі п'ять років і в цей час в будівлі відключилася електрика. Народні депутати змушені були включити ліхтарі на мобільних телефонах.

Як повідомили в компанії "ДТЕК Київські електромережі" у коментарі для видання "Букви", відсутність електроенергії пов'язана з аварійним відключенням обладнання.

"Аварія на джерелі живлення. Персонал ДТЕК приймає заходи для ліквідації пошкодження", - повідомили в компанії.

Також фахівці вказали, що орієнтовний час відновлення подачі електроенергії – 20:00.

Раніше ми повідомляли про те, що Київ скували жахливі пробки.