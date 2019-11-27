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Україна звернулася до Держдепу та Apple через "російський" Крим у додатках

Новини » Політика     27.11.2019 - 21:36
Україна звернулася до Держдепу та Apple через "російський" Крим у додатках
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Українська влада зажадала виправити неправильне позначення Криму як частини РФ

Посольство України в США звернулося до Державного департаменту та компанії Apple через позначення анексованого Криму як російської території у своїх додатках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Українська влада зажадала від Apple виправити неправильне позначення Криму як частини РФ, а також звернула увагу Держдепу на ситуацію, яка виникла.

"Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити неправильне позначення Криму як частини Росії в додатках компанії... Українські дипломати також звернули увагу Державного департаменту та інших компетентних відомств США на ситуацію, що склалася", - йдеться в повідомленні.

Україна звернулася до Держдепу та Apple через &quot;російський&quot; Крим у додатках

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь територією РФ. Крім того, з травня на материковій частині України та анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною РФ.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію за цю дію. Він порадив Apple уявити, що її розробки "вкрав найлютіший ворог".

МЗС України перевіряє інформацію про "російський" Крим у додатках Apple
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