Нацбанк заявив про атаку з боку Коломойського

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Нацбанк опублікував звернення

Правління Національного банку заявляє про атаку, ініційовану олігархом Ігорем Коломойським. Про це повідомляє прес-служба банку.

Нацбанк заявив про "наклеп у медіа та проплачені мітинги під стінами банку".

"Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушками", - йдеться в заяві.

За даними НБУ, такі дії здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський.

"Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд доларів, виведених із ПриватБанку до націоналізації. Водночас держава - президент, уряд, Національний банк - об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті", - йдеться у повідомленні.

Нацбанк вважає, що метою таких дій олігарха є дискредитація банку, небажання повертати кошти та стати на заваді співпраці України з міжнародними партнерами та насамперед Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, суд Лондона зобов'язав колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова виплатити банку 10,9 млн фунтів стерлінгів (14 млн доларів) до 12 листопада 2019 року.

Також в інтерв'ю The New York Times Ігор Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити Міжнародного валютного фонду. Як він зазначив, Росія зараз готова дати Україні 100 млрд доларів, а Україна готова забути про війну.