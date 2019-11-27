Фото: Вадим Альперін (kp.ua)

Його затримали 27 листопада

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало одеського контрабандиста Вадима Альперіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка в Facebook.

Альперін зник в ході спецоперації з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці 26 листопада.

"Альперін затриманий НАБУ", - повідомив Тимошенко.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук в своєму телеграм-каналі повідомив, що Альперін добровільно здався НАБУ.

"Щойно Альперін добровільно з’явився в САП, де і був затриманий НАБУ!", - написав Мосійчук.

Нагадаємо, про втечу Альперіна вчора повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Facebook. Він зазначив, що контрабандист ховається десь в країні, оскільки кордони надійно перекриті. Також Зеленський попросив "всіх долучитися і допомогти йому знайти дорогу в НАБУ".

Незабаром адвокат заявив, що громадянин України Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав контрабандистом і заявив, що його розшукують правоохоронці, не ховається від слідства і 27 листопада сам прийде в САП.

РБК-Україна писало, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) в червні 2018 року направила до суду справу стосовно бізнесмена Вадима Альперіна, який пропонував детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 800 тис. доларів.