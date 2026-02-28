Пенсии, кэшбек, купюры и летнее время: что изменится для украинцев в марте

Март 2026 года подготовил для украинцев ряд изменений и нововведений в различных сферах жизни.
Подробнее о самых важных изменениях в Украине в течение первого месяца весны, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Читайте также: Налоги и не только. Какие изменения Украина должна внедрить до конца марта по требованиям МВФ
Главное:
С 1 марта 2026 года пенсии и страховые выплаты в Украине проиндексируют на 12,1%.
Такой перерасчет:
Отдельное внимание уделено наиболее уязвимым возрастным категориям граждан, чьи минимальные выплаты вырастут так:
С 1 марта правительство Украины повышает минимальные пенсионные выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц.
Речь идет о росте адресной финансовой помощи для членов семей военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести, защищая Украину от агрессии РФ.
Также вырастут минимальные выплаты для семей, где пенсия назначена двум и более членам семьи погибшего военнослужащего (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), а государственная социальная помощь назначена двум и более детям погибшего.
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в блиц-интервью для РБК-Украина объяснил, что для усиления соцзащиты семей погибших защитников и защитниц, КМУ повысил такие минимальные выплаты:
С 1 марта 2026 года программа "Национальный кэшбек" будет работать по новым правилам - дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека в зависимости от категории товаров:
Такой подход, по мнению специалистов, позволит усилить поддержку украинских производителей в тех категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.
Со 2 марта 2026 года старые бумажные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен (образцов 2003-2007 годов) заменяются в Украине на соответствующие оборотные монеты.
Речь о том, что с этой даты такие банкноты:
В НБУ ранее объяснили, что их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения - не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.
При этом обменять такие деньги на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно будет:
Сегодня перевод часов в Украине дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Именно им на территории нашего государства введено время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:
Следовательно, в этом году для перехода на летнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперед в воскресенье, 29 марта (в 3 часа в ночь с субботы на воскресенье).
То есть спать украинцы будут на час меньше.
Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове с марта меняют принцип работы поликлиник - вводят новые стандарты приема пациентов, а также ежедневную работу медучреждений (чтобы получить помощь люди могли даже в выходные дни).
Тем временем жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении и сообщили, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска.
Читайте также, как может измениться мобилизация в Украине.