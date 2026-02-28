RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Пенсии, кэшбек, купюры и летнее время: что изменится для украинцев в марте

В марте произойдет ряд важных для украинцев изменений (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Март 2026 года подготовил для украинцев ряд изменений и нововведений в различных сферах жизни.

Подробнее о самых важных изменениях в Украине в течение первого месяца весны, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Налоги и не только. Какие изменения Украина должна внедрить до конца марта по требованиям МВФ

Главное:

  • Индексация пенсий: с 1 марта различные выплаты автоматически вырастут для миллионов украинцев.
  • Поддержка семей героев: существенно увеличатся выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников Украины.
  • Возврат средств: программа поддержки украинских товаров "Национальный кэшбек" станет дифференцированной - размер начислений будет зависеть от категорий товаров.
  • Изъятие мелких купюр: старые бумажные банкноты перестанут быть платежным средством, вместо них можно будет использовать монеты.
  • Летнее время: в марте все украинцы перейдут на летнее время, переведя стрелки часов на один час вперед.

Пенсии и страховые выплаты

С 1 марта 2026 года пенсии и страховые выплаты в Украине проиндексируют на 12,1%.

Такой перерасчет:

  • произойдет автоматически;
  • охватит миллионы украинцев и будет касаться многих категорий людей.

Отдельное внимание уделено наиболее уязвимым возрастным категориям граждан, чьи минимальные выплаты вырастут так:

  • с 3 758 до 4 213 гривен - для лиц от 80 лет (при наличии 25 лет стажа у мужчин и 20 у женщин), а также для неработающих пенсионеров от 65 лет (с полным стажем);
  • с 3 613 до 4 050 гривен - для пенсионеров старше 70 лет (с полным страховым стажем);
  • с 3 323 до 3 725 гривен - для пенсионеров в возрасте до 70 лет (с полным стажем);
  • с 3 038 до 3 406 гривен - для пенсионеров в возрасте до 70 лет (имеющих меньший страховой стаж).

Выплаты родным погибших и пропавших без вести защитников

С 1 марта правительство Украины повышает минимальные пенсионные выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц.

Речь идет о росте адресной финансовой помощи для членов семей военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести, защищая Украину от агрессии РФ.

Также вырастут минимальные выплаты для семей, где пенсия назначена двум и более членам семьи погибшего военнослужащего (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), а государственная социальная помощь назначена двум и более детям погибшего.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в блиц-интервью для РБК-Украина объяснил, что для усиления соцзащиты семей погибших защитников и защитниц, КМУ повысил такие минимальные выплаты:

  • на 5 010 гривен - до не менее чем 12 810 гривен - каждому из родителей, жене или мужу, а также одному нетрудоспособному иждивенцу в случае назначения пенсии в связи с потерей кормильца, а также ребенку, которому предоставлен статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы;
  • на 3 920 гривен - до не менее 10 020 гривен - каждому нетрудоспособному иждивенцу, если таких иждивенцев двое и более (кроме родителей, жены/мужа).

"Национальный кэшбек"

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кэшбек" будет работать по новым правилам - дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека в зависимости от категории товаров:

  • либо 5% (на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%);
  • либо 15% (на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%).

Такой подход, по мнению специалистов, позволит усилить поддержку украинских производителей в тех категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

Монеты вместо старых купюр

Со 2 марта 2026 года старые бумажные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен (образцов 2003-2007 годов) заменяются в Украине на соответствующие оборотные монеты.

Речь о том, что с этой даты такие банкноты:

  • перестанут быть средствами платежа;
  • будут изъяты из наличного обращения.

Вместо старых купюр в Украине будут монеты (инфографика: bank.gov.ua)

В НБУ ранее объяснили, что их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения - не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

При этом обменять такие деньги на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно будет:

  • без ограничений;
  • без взимания платы за такой обмен.

Летнее время

Сегодня перевод часов в Украине дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Именно им на территории нашего государства введено время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

  • в последнее воскресенье марта (в 3 часа) - на 1 час вперед;
  • в последнее воскресенье октября (в 4 часа) - на 1 час назад.

Следовательно, в этом году для перехода на летнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперед в воскресенье, 29 марта (в 3 часа в ночь с субботы на воскресенье).

То есть спать украинцы будут на час меньше.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове с марта меняют принцип работы поликлиник - вводят новые стандарты приема пациентов, а также ежедневную работу медучреждений (чтобы получить помощь люди могли даже в выходные дни).

Тем временем жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении и сообщили, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска.

Читайте также, как может измениться мобилизация в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный кэшбекПеревод часов в УкраинеВыплаты на ребенкаВыплатыВоенныйМонетыГибель герояПенсии в Украине