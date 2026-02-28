Пенсии, кэшбек, купюры и летнее время: что изменится для украинцев в марте

Главное:

Индексация пенсий : с 1 марта различные выплаты автоматически вырастут для миллионов украинцев.

: с 1 марта различные выплаты автоматически вырастут для миллионов украинцев. Поддержка семей героев : существенно увеличатся выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников Украины.

: существенно увеличатся выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников Украины. Возврат средств : программа поддержки украинских товаров "Национальный кэшбек" станет дифференцированной - размер начислений будет зависеть от категорий товаров.

: программа поддержки украинских товаров "Национальный кэшбек" станет дифференцированной - размер начислений будет зависеть от категорий товаров. Изъятие мелких купюр : старые бумажные банкноты перестанут быть платежным средством, вместо них можно будет использовать монеты.

: старые бумажные банкноты перестанут быть платежным средством, вместо них можно будет использовать монеты. Летнее время: в марте все украинцы перейдут на летнее время, переведя стрелки часов на один час вперед.

Пенсии и страховые выплаты

С 1 марта 2026 года пенсии и страховые выплаты в Украине проиндексируют на 12,1%.

Такой перерасчет:

произойдет автоматически;

охватит миллионы украинцев и будет касаться многих категорий людей.

Отдельное внимание уделено наиболее уязвимым возрастным категориям граждан, чьи минимальные выплаты вырастут так:

с 3 758 до 4 213 гривен - для лиц от 80 лет (при наличии 25 лет стажа у мужчин и 20 у женщин), а также для неработающих пенсионеров от 65 лет (с полным стажем);

- для лиц от 80 лет (при наличии 25 лет стажа у мужчин и 20 у женщин), а также для неработающих пенсионеров от 65 лет (с полным стажем); с 3 613 до 4 050 гривен - для пенсионеров старше 70 лет (с полным страховым стажем);

- для пенсионеров старше 70 лет (с полным страховым стажем); с 3 323 до 3 725 гривен - для пенсионеров в возрасте до 70 лет (с полным стажем);

- для пенсионеров в возрасте до 70 лет (с полным стажем); с 3 038 до 3 406 гривен - для пенсионеров в возрасте до 70 лет (имеющих меньший страховой стаж).

Выплаты родным погибших и пропавших без вести защитников

С 1 марта правительство Украины повышает минимальные пенсионные выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц.

Речь идет о росте адресной финансовой помощи для членов семей военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести, защищая Украину от агрессии РФ.

Также вырастут минимальные выплаты для семей, где пенсия назначена двум и более членам семьи погибшего военнослужащего (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), а государственная социальная помощь назначена двум и более детям погибшего.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в блиц-интервью для РБК-Украина объяснил, что для усиления соцзащиты семей погибших защитников и защитниц, КМУ повысил такие минимальные выплаты:

на 5 010 гривен - до не менее чем 12 810 гривен - каждому из родителей, жене или мужу, а также одному нетрудоспособному иждивенцу в случае назначения пенсии в связи с потерей кормильца, а также ребенку, которому предоставлен статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы;

- каждому из родителей, жене или мужу, а также одному нетрудоспособному иждивенцу в случае назначения пенсии в связи с потерей кормильца, а также ребенку, которому предоставлен статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы; на 3 920 гривен - до не менее 10 020 гривен - каждому нетрудоспособному иждивенцу, если таких иждивенцев двое и более (кроме родителей, жены/мужа).

"Национальный кэшбек"

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кэшбек" будет работать по новым правилам - дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека в зависимости от категории товаров:

либо 5% (на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%);

либо 15% (на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%).

Такой подход, по мнению специалистов, позволит усилить поддержку украинских производителей в тех категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

Монеты вместо старых купюр

Со 2 марта 2026 года старые бумажные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен (образцов 2003-2007 годов) заменяются в Украине на соответствующие оборотные монеты.

Речь о том, что с этой даты такие банкноты:

перестанут быть средствами платежа;

будут изъяты из наличного обращения.

Вместо старых купюр в Украине будут монеты (инфографика: bank.gov.ua)

В НБУ ранее объяснили, что их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения - не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

При этом обменять такие деньги на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно будет:

без ограничений;

без взимания платы за такой обмен.

Летнее время

Сегодня перевод часов в Украине дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Именно им на территории нашего государства введено время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

в последнее воскресенье марта (в 3 часа) - на 1 час вперед;

в последнее воскресенье октября (в 4 часа) - на 1 час назад.

Следовательно, в этом году для перехода на летнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперед в воскресенье, 29 марта (в 3 часа в ночь с субботы на воскресенье).

То есть спать украинцы будут на час меньше.