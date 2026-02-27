Налоги и не только. Какие изменения Украина должна внедрить до конца марта по требованиям МВФ

Международный валютный фонд в рамках новой программы финансирования требует от Украины принятия ряда налоговых изменений. Дедлайн для Киева - конец марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МВФ.

Верховной Раде необходимо принять пакет мер налоговой политики на 2026-27 годы, который будет включать:

налогообложение доходов от цифровых платформ (так называемый "налог на OLX");

налогообложение международных посылок;

с 1 января 2027 года отменяется освобождение от НДС для ФЛП, чей оборот превышает общий порог регистрации плательщика НДС. Рассматривается возможность постепенного повышения порога, однако органы власти обязались удерживать его ниже 4 млн гривен.

Кроме того, из украинского законодательства должны убрать "крайний срок действия" действующего военного сбора в 5% - его действие будет продолжено и после окончания военного положения.

Также украинская власть должна устранить возможности для уклонения от уплаты налогов с помощью системы упрощенного налогообложения, в частности:

уточнить определение трудовых отношений;

уменьшить случаи скрытого трудоустройства;

исключить виды деятельности с высоким риском уклонения от уплаты налогов из упрощенной системы;

ограничить возможность менять систему налогообложения на общую для оптимизации налогов;

ограничить практику искусственного дробления компаний, чтобы оставаться в пределах квалификационных порогов упрощенной системы.

Законодательные инициативы по ограничению возможностей уклонения от налога на прибыль корпораций должны быть представлены на конец июня 2026 года.

Кроме того, в этом году необходимо разработать законодательство для уменьшения налоговых потерь от уклонения при участии совместных инвестиционных учреждений.