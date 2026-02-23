ua en ru
Главная » Жизнь » Деньги

Эти купюры больше не примут: какие гривны изымают из обращения со 2 марта и как их обменять

Украина, Понедельник 23 февраля 2026 10:52
Эти купюры больше не примут: какие гривны изымают из обращения со 2 марта и как их обменять Фото: мелкие купюры гривны выводят из обращения с марта (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Уже со 2 марта 2026 года мелкие банкноты превратятся в обычные бумажки - их не примут ни на кассах супермаркетов, ни в аптеках, ни для оплаты коммуналки. Однако украинцы будут иметь время на обмен, чтобы не потерять собственные средства.

Почему "срок годности" мелких купюр исчерпан и какие дедлайны для бесплатного обмена - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Какие банкноты изымают: Бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов.
  • Конечная дата: Со 2 марта 2026 года они перестают быть средством платежа (магазины и аптеки их не будут принимать).
  • Почему это делают: Бумажные мелкие деньги изнашиваются за 2,5 года, тогда как монеты служат до 25 лет - это существенная экономия для государства.
  • Дедлайны обмена: От года (в любом банке) до бессрочного срока (в НБУ).

Что меняется со 2 марта

Как сообщили в НБУ, с этой даты банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов перестанут быть средствами платежа.

  • Их нельзя будет использовать при расчетах наличными.
  • Торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для оплаты товаров и услуг.
  • Вместо банкнот в обращении остаются соответствующие монеты.

Где и в какие сроки можно обменять банкноты

Обмен на оборотные монеты и банкноты всех номиналов осуществляется без ограничений и без оплаты в следующие сроки:

  • Во всех отделениях банков Украины - в течение года с даты изъятия, до 26 февраля 2027 года включительно.
  • В уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) - в течение трех лет, до 28 февраля 2029 года включительно.
  • В Национальном банке - пока бессрочно.

Почему это нужно: аргументы регулятора

Изношенность: Средний срок годности таких банкнот составляет около 2,5 лет. Большинство из них уже фактически являются изношенными.

Экономия: Продолжительность обращения монет составляет 20-25 лет, что значительно дольше банкнот. Это уменьшает расходы государства на печать, транспортировку и хранение денег.

Качество наличных денег: Изъятие старых купюр способствует повышению качества денег в обращении, учитывая то, что банкноты этих образцов находятся в обращении уже почти 23 года.

В Нацбанке отмечают, что процесс постепенного изъятия банкнот 1 и 2 гривны начался еще с октября 2020 года, а номиналов 5 и 10 гривен - с января 2023 года. Теперь этот процесс выходит на финальную стадию.

