Жителей Черниговской области предупредили о наводнении: сколько населенных пунктов в зоне риска

Специалисты и чрезвычайники в Черниговской области готовятся к возможному весеннему наводнению, ведь в зоне риска - немало населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черниговской областной государственной (военной) администрации Вячеслава Чауса в Facebook.

Что известно о возможном наводнении

Чаус рассказал, что провел заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

На ней присутствовал, в частности, заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Владимир Демчук.

"Готовимся к возможному весеннему наводнению", - подчеркнул глава Черниговской ОВА.

Он добавил, что во время заседания присутствующие заслушали также гидрометеорологов.

"Специалисты прогнозируют, что наводнение будет", - признал Чаус.

В то же время он отметил, что "есть разные сценарии его прохождения".

При этом "в зоне риска - полсотни населенных пунктов области".

"Были сегодня доклады дорожников. Прежде всего - мосты. Здесь важно обеспечить сообщение и быстрое восстановление после того, как уровень воды снизится", - поделился чиновник.

Он отметил, что "чрезвычайники знают, что делать".

Глава ОВА напомнил, что в прошлые годы "себя хорошо показали их "Богуны".

"Это и эвакуация людей, и доставка продуктов, лекарств", - объяснил он.

Публикация Чауса (скриншот: facebook.com/Chaus.Viacheslav)

В завершение чиновник отметил, что "наводнения и паводки - это не что-то новое для Черниговщины".

"Впрочем, должны качественно подготовиться, учитывая, что в этом году было очень много осадков. Работаем максимально слаженно. Хочу поблагодарить ГСЧС за помощь", - подытожил Чаус.

Ситуация в Черниговской области сегодня

Стоит отметить, что согласно обзору гидрологического режима водных объектов Черниговской области, по состоянию на 8 часов утра 24 февраля на реках области наблюдался ледостав.

Гидрологический режим водных объектов Черниговской области 24 февраля (скриншот: facebook.com/chernigiv.pogoda)

Кроме того, на сегодняшний день специалисты Черниговского областного центра по гидрометеорологии прогнозировали облачную погоду, с прояснениями.

Без существенных осадков, но с гололедицей.