Перевод часов 2026: точная дата, когда Украина перейдет на летнее время
В Украине переход на летнее время в 2026 году состоится в ночь на 29 марта, если до этого момента не вступит в силу закон об отмене сезонного перевода часов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Читайте также: Польза или миф? Правда ли, что перевод часов позволяет экономить электроэнергию
Когда переводят часы
Согласно действующим правилам, в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта в 03:00, стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Из-за этого украинцы будут спать на час меньше.
Большинство электронных устройств - смартфоны, компьютеры, смарт-часы - изменят время автоматически. Механические часы придется перевести вручную.
Почему перевод времени до сих пор действует
Еще в 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривает отмену сезонного перевода часов и закрепление зимнего времени (GMT+2) как постоянного. Однако документ до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским, поэтому он не вступил в силу.
В результате переход на летнее и зимнее время остается обязательным. По действующему графику, после мартовского перехода на летнее время Украина снова вернется на зимнее время 25 октября 2026 года.
Часовые пояса в Украине
Около 85% территории Украины расположены во втором часовом поясе, который соответствует зимнему времени. В то же время:
- часть Закарпатья относится к первому часовому поясу;
- Луганская и Донецкая области, а также восточные районы Харьковской и Запорожской областей - к третьему.
Поэтому в самых западных и самых восточных регионах страны фактическая разница с астрономическим временем может превышать один час.
Таким образом, если закон об отмене перевода часов не будет подписан в ближайшее время, украинцы в 2026 году снова перейдут на летнее время по привычной схеме.
История перевода часов в Украине
Напомним, переход на летнее и зимнее время в Украине ввели еще в 1981 году, в период СССР. С 1996 года порядок исчисления времени определяет постановление Кабинета министров №509, которое предусматривает перевод часов в последнее воскресенье марта и возвращение на зимнее время в последнее воскресенье октября.
Главной целью сезонной смены времени декларировали экономию электроэнергии за счет более длинного светового дня. В то же время врачи и эксперты неоднократно предостерегали, что такие переходы могут нарушать биоритмы, вызывать усталость, стресс и проблемы со сном.
Большинство современных электронных устройств меняют время автоматически, тогда как механические часы нужно переводить вручную.
Ранее РБК-Украина сообщало, что дальнейшая судьба сезонного перевода времени зависит от решения президента Владимира Зеленского. В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривает отмену перевода часов и закрепление постоянного зимнего времени (GMT+2). Однако документ до сих пор не подписан, поэтому переход на летнее время в Украине остается в силе.