Врачи будут принимать даже в воскресенье: как по-новому заработают поликлиники Львова
Во Львове меняют принцип работы поликлиник. Уже вскоре ждать визита к врачу неделями не придется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города Андрея Садового в Facebook.
Когда и что именно изменится в поликлиниках Львова
Мэр Львова в своем посте отметил, что "человек не должен неделями ждать врача".
"Именно поэтому мы меняем принцип работы поликлиник во Львове", - объяснил Садовый.
Он сообщил также, что четкие правила бесплатной медицинской помощи будут действовать уже с марта текущего года.
Согласно информации главы города, речь идет о таких стандартах:
- если житель обращается за амбулаторной помощью - консультация должна состояться в течение 24 часов;
- если у семейного врача нет свободного времени - прием обеспечит дежурный врач;
- консультация узкого специалиста является бесплатной при наличии электронного направления от семейного или дежурного врача - это важное условие;
- лабораторные обследования - не через две недели, а в течение 24 часов.
Сообщается также, что поликлиники будут работать ежедневно:
- в будние дни - с 08:00 до 20:00;
- в субботу - с 09:00 до 15:00;
- в воскресенье - с 09:00 до 14:00.
"Потому что болезнь не спрашивает, какой сегодня день", - отметил Садовый.
Кроме того, в городе запускают отдельную медицинскую линию по номеру 1580.
"Если где-либо отказали или затягивают - город должен об этом знать", - подчеркнул чиновник.
Параллельно, по его словам, готовят "программу финансовой поддержки врачей и медицинских работников с большой нагрузкой".
"Потому что требовать скорости можно только тогда, когда система имеет ресурс", - уточнил Садовый.
Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
В завершение он напомнил, что "медицина должна быть не формально бесплатной, а реально доступной".
"Нам важно, чтобы эти правила работали не на бумаге, а в реальной жизни. Человек должен знать: обратился - его примут. А если где-то система дает сбой, мы будем это исправлять", - подытожил мэр Львова.
