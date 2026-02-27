ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Врачи будут принимать даже в воскресенье: как по-новому заработают поликлиники Львова

Пятница 27 февраля 2026 11:54
UA EN RU
Врачи будут принимать даже в воскресенье: как по-новому заработают поликлиники Львова Поликлиники Львова заработают по новым правилам и изменят график (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Ирина Костенко

Во Львове меняют принцип работы поликлиник. Уже вскоре ждать визита к врачу неделями не придется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города Андрея Садового в Facebook.

Читайте также: Три самых дешевых варианта: как с помощью одного QR-кода найти лекарства по низкой цене

Когда и что именно изменится в поликлиниках Львова

Мэр Львова в своем посте отметил, что "человек не должен неделями ждать врача".

"Именно поэтому мы меняем принцип работы поликлиник во Львове", - объяснил Садовый.

Он сообщил также, что четкие правила бесплатной медицинской помощи будут действовать уже с марта текущего года.

Согласно информации главы города, речь идет о таких стандартах:

  • если житель обращается за амбулаторной помощью - консультация должна состояться в течение 24 часов;
  • если у семейного врача нет свободного времени - прием обеспечит дежурный врач;
  • консультация узкого специалиста является бесплатной при наличии электронного направления от семейного или дежурного врача - это важное условие;
  • лабораторные обследования - не через две недели, а в течение 24 часов.

Сообщается также, что поликлиники будут работать ежедневно:

  • в будние дни - с 08:00 до 20:00;
  • в субботу - с 09:00 до 15:00;
  • в воскресенье - с 09:00 до 14:00.

"Потому что болезнь не спрашивает, какой сегодня день", - отметил Садовый.

Кроме того, в городе запускают отдельную медицинскую линию по номеру 1580.

"Если где-либо отказали или затягивают - город должен об этом знать", - подчеркнул чиновник.

Параллельно, по его словам, готовят "программу финансовой поддержки врачей и медицинских работников с большой нагрузкой".

"Потому что требовать скорости можно только тогда, когда система имеет ресурс", - уточнил Садовый.

Врачи будут принимать даже в воскресенье: как по-новому заработают поликлиники ЛьвоваВрачи будут принимать даже в воскресенье: как по-новому заработают поликлиники ЛьвоваПубликация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

В завершение он напомнил, что "медицина должна быть не формально бесплатной, а реально доступной".

"Нам важно, чтобы эти правила работали не на бумаге, а в реальной жизни. Человек должен знать: обратился - его примут. А если где-то система дает сбой, мы будем это исправлять", - подытожил мэр Львова.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, каких специалистов из медицинской сферы ищут сегодня в Украине больше всего.

Кроме того, мы объясняли, что нужно знать о долговременном медсестринском уходе - кому услуга доступна бесплатно и как ее получить.

Читайте также, как расширят программу "Доступные лекарства" в Украине - когда и какие важные препараты появятся в списке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Садовый Львов Медицинская помощь Болезни Врачи Анализы Больницы
Новости
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше