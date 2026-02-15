Проверьте свои заначки: НБУ выводит из обращения "старые" гривны - нужно ли их менять

Нацбанк проводит обновление наличного ряда, убирая из кошельков украинцев банкноты предыдущих поколений. Процесс замены бумажных денег на монеты и современные банкноты продолжается уже несколько лет.

О том, какие именно номиналы подлежат изъятию и что делать со старыми запасами - в материале РБК-Украина .

Главное:

Какие купюры изымают: Деньги образцов 2003-2007 годов (номиналы 1, 2, 5, 10, 20 и 100 грн).

Деньги образцов 2003-2007 годов (номиналы 1, 2, 5, 10, 20 и 100 грн). Монеты вместо бумаги: Купюры 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно заменяют на серебристые монеты образца 2018 года.

Купюры 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно заменяют на серебристые монеты образца 2018 года. Новое поколение: На замену старым 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен приходят современные банкноты образца 2014 года и более поздних выпусков.

На замену старым 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен приходят современные банкноты образца 2014 года и более поздних выпусков. Надо ли менять: Специально идти в банк не нужно. "Старые" деньги остаются законным платежным средством, но обратно в оборот они уже не возвращаются.

Специально идти в банк не нужно. "Старые" деньги остаются законным платежным средством, но обратно в оборот они уже не возвращаются. Цель: Упрощение расчетов и повышение защиты национальной валюты.

Когда началось изъятие?

"Украинцы должны быть уверены, что наличка, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежная, защищенная и надлежащего качества", - сообщили в НБУ.

Там отмечают, что постепенная замена старых банкнот повысит защиту и качество денег в обращении.

Процесс замены денег продолжается уже несколько лет, поэтому "старые" купюры встречаются все реже.

Полный график изъятия: когда и что начали убирать

1, 2 грн (2003-2007 гг.) - изымаются с октября 2020 года.

(2003-2007 гг.) - изымаются с октября 2020 года. 5, 10, 20, 100 грн (2003-2007 гг.) - изымаются с января 2023 года.

(2003-2007 гг.) - изымаются с января 2023 года. 500 грн (2003-2007 гг.) - изымаются с августа 2024 года.

(2003-2007 гг.) - изымаются с августа 2024 года. 50 и 200 грн (2003-2007 гг.) - изымаются с 1 ноября 2024 года.

Что делать со старыми деньгами?

В НБУ отмечают, что старые деньги не нужно специально обменивать. Украинцы могут без ограничений продолжать рассчитываться старыми гривнами, они остаются действительными платежными средствами.

Автоматическая замена: Когда вы приносите такую купюру в банк или она попадает в терминал, она больше не возвращается в оборот.