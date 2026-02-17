ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

"Национальный кэшбэк" по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньше

Вторник 17 февраля 2026 16:18
UA EN RU
"Национальный кэшбэк" по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньше "Национальный кэшбэк" решили начислять по новым правилам (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Уже вскоре программа "Национальный кэшбек" перейдет на новую модель начислений. После этого за некоторые категории продуктов и товаров украинцы начнут получать больше денег, тогда как за другие, наоборот, меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также: Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всего

Главное:

  • Изменение правил: систему начисления "Национального кэшбэка" решили изменить, отказавшись от действующих 10% на все товары в программе.
  • Разные уровни выплат: по новым правилам процент кэшбэка будет зависеть от категории товара и объема его импорта на рынке.
  • Особая выгода: максимальный кэшбэк 15% можно будет получить не только за непродовольственные товары, но и за некоторые продукты питания.
  • Базовая корзина: кэшбэк за покупку некоторых "базовых" продуктов уменьшится до 5%.
  • Удобная проверка: сумму начисления и актуальный размер выплаты за товар можно мгновенно узнать "в несколько кликов".

Что изменилось в программе "Национальный кэшбек"

В Минэкономики рассказали, что Кабинет министров:

Речь идет о введении дифференцированного кэшбека 5% и 15%.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев напомнил, что "за полтора года работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей".

При этом объем покупок украинских товаров "уже превысил 63 млрд гривен".

"Видим, что кэшбек влияет на потребительское поведение граждан - больше украинцев выбирают украинское", - констатировал чиновник.

Когда заработают введенные изменения

Украинцам объяснили, что до 28 февраля 2026 года "Национальный кэшбек" будет начисляться по действующим правилам - в размере 10% на все товары в программе.

&quot;Национальный кэшбэк&quot; по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньшеВскоре правила начисления кэшбека изменятся (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Однако начиная с 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка - 5% и 15% - в зависимости от категории товаров.

"Такой подход позволяет усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом", - отметили в министерстве.

Соболев добавил, что с 1 марта состоится переход "к более точному и гибкому подходу".

Дифференцированный кэшбек, по его словам, "позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами - без увеличения общего бюджета программы".

За какие товары будут начислять 15% кэшбэка

Согласно информации Минэкономики, 15% кэшбэка будет начисляться на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:

  • косметике;
  • средствах гигиены;
  • бытовой химии;
  • товарах для дома;
  • товарах для ремонта и строительства;
  • товарах для животных;
  • канцелярии;
  • одежде;
  • обуви и т.п.

А также об отдельных продуктах питания:

  • о твердых сырах;
  • о мягких сырах;
  • о некоторых видах макаронных изделий;
  • о некоторых видах круп.

&quot;Национальный кэшбэк&quot; по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньше"Национальный кэшбек" охватывает уже более 391 300 товаров от более 1940 производителей (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

За какие товары будут начислять 5% кэшбэка

Между тем 5% кэшбэка будет начисляться на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%.

Речь идет, в частности, про такие товары:

  • аптечные;
  • для сада и огорода.

А также про напитки и продукты:

  • безалкогольные напитки;
  • сладости;
  • кондитерские изделия;
  • снеки;
  • консервированные продукты;
  • овощи и фрукты;
  • рыбу и морепродукты;
  • масло;
  • мясо;
  • молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
  • соусы и приправы;
  • хлеб;
  • свежую выпечку;
  • муку и другие товары для выпечки;
  • замороженные продукты;
  • яйца;
  • другую бакалею.

Могут ли категории товаров измениться позже

В пресс-службе Минэкономики поделились, что до 1 марта проведут разъяснительную работу:

  • с ритейлерами;
  • с производителями;
  • с банками.

"Это нужно, чтобы все участники программы одинаково понимали обновленные правила и корректно применяли их на практике", - объяснили украинцам.

При этом Соболев сообщил, что министерство сохраняет право и в дальнейшем калибровать программу - "в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке".

Куда начисляется кэшбек и как его проверить

В министерстве рассказали, что несмотря на введенные изменения, все начисления кэшбека по-прежнему идут на карту "Национальный кэшбек" (которую человек выбрал в "Дії").

"Сумму начисления также можно проверить в "Дії", - добавили в ведомстве.

При этом проверить, участвует ли тот или иной товар в программе "Национальный кэшбек", можно:

  • либо на сайте "Зроблено в Україні";
  • либо с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дія".

&quot;Национальный кэшбэк&quot; по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньше

Проверить товар и магазины можно "в несколько кликов" (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

На что можно тратить кэшбэк в целом

Стоит отметить также, что в целом "Национальный кэшбэк" можно тратить на:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • продукты питания украинского производства в магазинах и супермаркетах;
  • украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность - на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

    Как присоединиться к программе "Национальный кэшбек"

    В завершение в Минэкономики сообщили, что покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении "Дія":

    • выбрать один из банков-участников программы;
    • открыть в нем карту "Национальный кэшбек".

    "При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в "Дії", корректно ли выбрана карта", - добавили в ведомстве.

    Между тем продавцы и производители, чтобы присоединиться к программе, должны подать заявление о присоединении на портале "Дія".

    "Торговая точка должна быть на общей системе налогообложения и принимать оплату карточками. Производитель - на любой системе налогообложения", - подытожили в министерстве.

    &quot;Национальный кэшбэк&quot; по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньшеПрисоединиться к программе "Национальный кэшбек" - не трудно (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

    Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли украинцы остаться без тепличных овощей из-за морозов и отключения света.

    Кроме того, мы объясняли, почему продукты в Украине дорожают.

    Читайте также, на что украинцы тратят больше всего денег с карточек (при оплате "пластиком" или гаджетами).

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Министерство экономики Национальный кэшбек Бизнес Денежные переводы Дия Выплаты Супермаркеты Магазины Товары
    Новости
    Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
    Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
    Аналитика
    "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
    Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"