"Национальный кэшбэк" по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньше

Уже вскоре программа "Национальный кэшбек" перейдет на новую модель начислений. После этого за некоторые категории продуктов и товаров украинцы начнут получать больше денег, тогда как за другие, наоборот, меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Главное:

Изменение правил : систему начисления "Национального кэшбэка" решили изменить, отказавшись от действующих 10% на все товары в программе.

: систему начисления "Национального кэшбэка" решили изменить, отказавшись от действующих 10% на все товары в программе. Разные уровни выплат : по новым правилам процент кэшбэка будет зависеть от категории товара и объема его импорта на рынке.

: по новым правилам процент кэшбэка будет зависеть от категории товара и объема его импорта на рынке. Особая выгода : максимальный кэшбэк 15% можно будет получить не только за непродовольственные товары, но и за некоторые продукты питания.

: максимальный кэшбэк 15% можно будет получить не только за непродовольственные товары, но и за некоторые продукты питания. Базовая корзина : кэшбэк за покупку некоторых "базовых" продуктов уменьшится до 5%.

: кэшбэк за покупку некоторых "базовых" продуктов уменьшится до 5%. Удобная проверка: сумму начисления и актуальный размер выплаты за товар можно мгновенно узнать "в несколько кликов".

Что изменилось в программе "Национальный кэшбек"

В Минэкономики рассказали, что Кабинет министров:

принял изменения в программу "Национальный кэшбек";

запускает обновленную модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам.

Речь идет о введении дифференцированного кэшбека 5% и 15%.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев напомнил, что "за полтора года работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей".

При этом объем покупок украинских товаров "уже превысил 63 млрд гривен".

"Видим, что кэшбек влияет на потребительское поведение граждан - больше украинцев выбирают украинское", - констатировал чиновник.

Когда заработают введенные изменения

Украинцам объяснили, что до 28 февраля 2026 года "Национальный кэшбек" будет начисляться по действующим правилам - в размере 10% на все товары в программе.

Вскоре правила начисления кэшбека изменятся (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

Однако начиная с 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка - 5% и 15% - в зависимости от категории товаров.

"Такой подход позволяет усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом", - отметили в министерстве.

Соболев добавил, что с 1 марта состоится переход "к более точному и гибкому подходу".

Дифференцированный кэшбек, по его словам, "позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами - без увеличения общего бюджета программы".

За какие товары будут начислять 15% кэшбэка

Согласно информации Минэкономики, 15% кэшбэка будет начисляться на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:

косметике;

средствах гигиены;

бытовой химии;

товарах для дома;

товарах для ремонта и строительства;

товарах для животных;

канцелярии;

одежде;

обуви и т.п.

А также об отдельных продуктах питания:

о твердых сырах;

о мягких сырах;

о некоторых видах макаронных изделий;

о некоторых видах круп.

"Национальный кэшбек" охватывает уже более 391 300 товаров от более 1940 производителей (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

За какие товары будут начислять 5% кэшбэка

Между тем 5% кэшбэка будет начисляться на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%.

Речь идет, в частности, про такие товары:

аптечные;

для сада и огорода.

А также про напитки и продукты:

безалкогольные напитки;

сладости;

кондитерские изделия;

снеки;

консервированные продукты;

овощи и фрукты;

рыбу и морепродукты;

масло;

мясо;

молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);

соусы и приправы;

хлеб;

свежую выпечку;

муку и другие товары для выпечки;

замороженные продукты;

яйца;

другую бакалею.

Могут ли категории товаров измениться позже

В пресс-службе Минэкономики поделились, что до 1 марта проведут разъяснительную работу:

с ритейлерами;

с производителями;

с банками.

"Это нужно, чтобы все участники программы одинаково понимали обновленные правила и корректно применяли их на практике", - объяснили украинцам.

При этом Соболев сообщил, что министерство сохраняет право и в дальнейшем калибровать программу - "в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке".

Куда начисляется кэшбек и как его проверить

В министерстве рассказали, что несмотря на введенные изменения, все начисления кэшбека по-прежнему идут на карту "Национальный кэшбек" (которую человек выбрал в "Дії").

"Сумму начисления также можно проверить в "Дії", - добавили в ведомстве.

При этом проверить, участвует ли тот или иной товар в программе "Национальный кэшбек", можно:

либо на сайте "Зроблено в Україні";

либо с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дія".

Проверить товар и магазины можно "в несколько кликов" (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)

На что можно тратить кэшбэк в целом

Стоит отметить также, что в целом "Национальный кэшбэк" можно тратить на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания украинского производства в магазинах и супермаркетах;

украинские лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность - на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Как присоединиться к программе "Национальный кэшбек"

В завершение в Минэкономики сообщили, что покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении "Дія":

выбрать один из банков-участников программы;

открыть в нем карту "Национальный кэшбек".

"При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в "Дії", корректно ли выбрана карта", - добавили в ведомстве.

Между тем продавцы и производители, чтобы присоединиться к программе, должны подать заявление о присоединении на портале "Дія".

"Торговая точка должна быть на общей системе налогообложения и принимать оплату карточками. Производитель - на любой системе налогообложения", - подытожили в министерстве.

Присоединиться к программе "Национальный кэшбек" - не трудно (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)