"Национальный кэшбэк" по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньше
Уже вскоре программа "Национальный кэшбек" перейдет на новую модель начислений. После этого за некоторые категории продуктов и товаров украинцы начнут получать больше денег, тогда как за другие, наоборот, меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Главное:
- Изменение правил: систему начисления "Национального кэшбэка" решили изменить, отказавшись от действующих 10% на все товары в программе.
- Разные уровни выплат: по новым правилам процент кэшбэка будет зависеть от категории товара и объема его импорта на рынке.
- Особая выгода: максимальный кэшбэк 15% можно будет получить не только за непродовольственные товары, но и за некоторые продукты питания.
- Базовая корзина: кэшбэк за покупку некоторых "базовых" продуктов уменьшится до 5%.
- Удобная проверка: сумму начисления и актуальный размер выплаты за товар можно мгновенно узнать "в несколько кликов".
Что изменилось в программе "Национальный кэшбек"
В Минэкономики рассказали, что Кабинет министров:
- принял изменения в программу "Национальный кэшбек";
- запускает обновленную модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам.
Речь идет о введении дифференцированного кэшбека 5% и 15%.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев напомнил, что "за полтора года работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей".
При этом объем покупок украинских товаров "уже превысил 63 млрд гривен".
"Видим, что кэшбек влияет на потребительское поведение граждан - больше украинцев выбирают украинское", - констатировал чиновник.
Когда заработают введенные изменения
Украинцам объяснили, что до 28 февраля 2026 года "Национальный кэшбек" будет начисляться по действующим правилам - в размере 10% на все товары в программе.
Вскоре правила начисления кэшбека изменятся (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)
Однако начиная с 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка - 5% и 15% - в зависимости от категории товаров.
"Такой подход позволяет усилить поддержку украинских производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом", - отметили в министерстве.
Соболев добавил, что с 1 марта состоится переход "к более точному и гибкому подходу".
Дифференцированный кэшбек, по его словам, "позволит усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами - без увеличения общего бюджета программы".
За какие товары будут начислять 15% кэшбэка
Согласно информации Минэкономики, 15% кэшбэка будет начисляться на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.
Речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:
- косметике;
- средствах гигиены;
- бытовой химии;
- товарах для дома;
- товарах для ремонта и строительства;
- товарах для животных;
- канцелярии;
- одежде;
- обуви и т.п.
А также об отдельных продуктах питания:
- о твердых сырах;
- о мягких сырах;
- о некоторых видах макаронных изделий;
- о некоторых видах круп.
"Национальный кэшбек" охватывает уже более 391 300 товаров от более 1940 производителей (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)
За какие товары будут начислять 5% кэшбэка
Между тем 5% кэшбэка будет начисляться на товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине ниже 35%.
Речь идет, в частности, про такие товары:
- аптечные;
- для сада и огорода.
А также про напитки и продукты:
- безалкогольные напитки;
- сладости;
- кондитерские изделия;
- снеки;
- консервированные продукты;
- овощи и фрукты;
- рыбу и морепродукты;
- масло;
- мясо;
- молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
- соусы и приправы;
- хлеб;
- свежую выпечку;
- муку и другие товары для выпечки;
- замороженные продукты;
- яйца;
- другую бакалею.
Могут ли категории товаров измениться позже
В пресс-службе Минэкономики поделились, что до 1 марта проведут разъяснительную работу:
- с ритейлерами;
- с производителями;
- с банками.
"Это нужно, чтобы все участники программы одинаково понимали обновленные правила и корректно применяли их на практике", - объяснили украинцам.
При этом Соболев сообщил, что министерство сохраняет право и в дальнейшем калибровать программу - "в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке".
Куда начисляется кэшбек и как его проверить
В министерстве рассказали, что несмотря на введенные изменения, все начисления кэшбека по-прежнему идут на карту "Национальный кэшбек" (которую человек выбрал в "Дії").
"Сумму начисления также можно проверить в "Дії", - добавили в ведомстве.
При этом проверить, участвует ли тот или иной товар в программе "Национальный кэшбек", можно:
- либо на сайте "Зроблено в Україні";
- либо с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дія".
Проверить товар и магазины можно "в несколько кликов" (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)
На что можно тратить кэшбэк в целом
Стоит отметить также, что в целом "Национальный кэшбэк" можно тратить на:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- продукты питания украинского производства в магазинах и супермаркетах;
- украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность - на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
Как присоединиться к программе "Национальный кэшбек"
В завершение в Минэкономики сообщили, что покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении "Дія":
- выбрать один из банков-участников программы;
- открыть в нем карту "Национальный кэшбек".
"При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в "Дії", корректно ли выбрана карта", - добавили в ведомстве.
Между тем продавцы и производители, чтобы присоединиться к программе, должны подать заявление о присоединении на портале "Дія".
"Торговая точка должна быть на общей системе налогообложения и принимать оплату карточками. Производитель - на любой системе налогообложения", - подытожили в министерстве.
Присоединиться к программе "Национальный кэшбек" - не трудно (скриншот: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)
