Пенсії, кешбек, купюри та літній час: що зміниться для українців у березні

Головне:

Індексація пенсій : з 1 березня різні виплати автоматично зростуть для мільйонів українців.

: з 1 березня різні виплати автоматично зростуть для мільйонів українців. Підтримка родин героїв : суттєво збільшаться виплати для сімей загиблих і зниклих безвісти захисників України.

: суттєво збільшаться виплати для сімей загиблих і зниклих безвісти захисників України. Повернення коштів : програма підтримки українських товарів "Національний кешбек" стане диференційованою - розмір нарахувань буде залежати від категорій товарів.

: програма підтримки українських товарів "Національний кешбек" стане диференційованою - розмір нарахувань буде залежати від категорій товарів. Вилучення дрібних купюр : старі паперові банкноти перестануть бути платіжним засобом, замість них можна буде використовувати монети.

: старі паперові банкноти перестануть бути платіжним засобом, замість них можна буде використовувати монети. Літній час: у березні всі українці перейдуть на літній час, перевівши стрілки годинників на одну годину вперед.

Пенсії та страхові виплати

З 1 березня 2026 року пенсії та страхові виплати в Україні проіндексують на 12,1%.

Такий перерахунок:

відбудеться автоматично;

охопить мільйони українців і стосуватиметься багатьох категорій людей.

Окрема увага приділена найбільш вразливим віковим категоріям громадян, чиї мінімальні виплати зростуть так:

з 3 758 до 4 213 гривень - для осіб від 80 років (за наявності 25 років стажу у чоловіків і 20 у жінок), а також для непрацюючих пенсіонерів від 65 років (із повним стажем);

- для осіб від 80 років (за наявності 25 років стажу у чоловіків і 20 у жінок), а також для непрацюючих пенсіонерів від 65 років (із повним стажем); з 3 613 до 4 050 гривень - для пенсіонерів віком понад 70 років (із повним страховим стажем);

- для пенсіонерів віком понад 70 років (із повним страховим стажем); з 3 323 до 3 725 гривень - для пенсіонерів віком до 70 років (із повним стажем);

- для пенсіонерів віком до 70 років (із повним стажем); з 3 038 до 3 406 гривень - для пенсіонерів віком до 70 років (які мають менший страховий стаж).

Виплати рідним загиблих і зниклих безвісти захисників

З 1 березня уряд України підвищує мінімальні пенсійні виплати для родин загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць.

Йдеться про зростання адресної фінансової допомоги для членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти, захищаючи Україну від агресії РФ.

Також зростуть мінімальні виплати для родин, де пенсія призначена двом і більше членам сім'ї загиблого військовослужбовця (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а державна соціальна допомога призначена двом і більше дітям загиблого.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна пояснив, що для посилення соцзахисту родин загиблих захисників і захисниць, КМУ підвищив такі мінімальні виплати:

на 5 010 гривень - до не менше ніж 12 810 гривень - кожному з батьків, дружині або чоловіку, а також одному непрацездатному утриманцю в разі призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, а також дитині, якій надано статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці;

- кожному з батьків, дружині або чоловіку, а також одному непрацездатному утриманцю в разі призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, а також дитині, якій надано статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці; на 3 920 гривень - до не менше 10 020 гривень - кожному непрацездатному утриманцю, якщо таких утриманців двоє і більше (крім батьків, дружини/чоловіка).

"Національний кешбек"

З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працюватиме за новими правилами - диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку залежно від категорії товарів:

або 5% (на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%);

або 15% (на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%).

Такий підхід, на думку спеціалістів, дозволить посилити підтримку українських виробників у тих категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.

Монети замість старих купюр

З 2 березня 2026 року старі паперові банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень (зразків 2003-2007 років) замінюються в Україні на відповідні обігові монети.

Йдеться про те, що з цієї дати такі банкноти:

перестануть бути засобами платежу;

будуть вилучені з готівкового обігу.

Замість старих купюр в Україні будуть монети (інфографіка: bank.gov.ua)

У НБУ раніше пояснили, що їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи - не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

При цьому обміняти такі гроші на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде:

без обмежень;

без стягнення плати за такий обмін.

Літній час

Сьогодні переведення годинників в Україні двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Саме нею на території нашої держави запроваджено час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно годинникової стрілки:

в останню неділю березня (о 3 годині) - на 1 годину вперед;

в останню неділю жовтня (о 4 годині) - на 1 годину назад.

Отже, цього року для переходу на літній час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину вперед у неділю, 29 березня (о 3 годині в ніч із суботи на неділю).

Тобто спатимуть українці на годину менше.