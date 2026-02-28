Пенсії, кешбек, купюри та літній час: що зміниться для українців у березні

Березень 2026 року підготував для українців низку змін і нововведень у різних сферах життя.
Докладніше про найважливіші зміни в Україні впродовж першого місяця весни, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
З 1 березня 2026 року пенсії та страхові виплати в Україні проіндексують на 12,1%.
Такий перерахунок:
Окрема увага приділена найбільш вразливим віковим категоріям громадян, чиї мінімальні виплати зростуть так:
З 1 березня уряд України підвищує мінімальні пенсійні виплати для родин загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць.
Йдеться про зростання адресної фінансової допомоги для членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти, захищаючи Україну від агресії РФ.
Також зростуть мінімальні виплати для родин, де пенсія призначена двом і більше членам сім'ї загиблого військовослужбовця (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а державна соціальна допомога призначена двом і більше дітям загиблого.
Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна пояснив, що для посилення соцзахисту родин загиблих захисників і захисниць, КМУ підвищив такі мінімальні виплати:
З 1 березня 2026 року програма "Національний кешбек" працюватиме за новими правилами - диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку залежно від категорії товарів:
Такий підхід, на думку спеціалістів, дозволить посилити підтримку українських виробників у тих категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.
З 2 березня 2026 року старі паперові банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень (зразків 2003-2007 років) замінюються в Україні на відповідні обігові монети.
Йдеться про те, що з цієї дати такі банкноти:
У НБУ раніше пояснили, що їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи - не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.
При цьому обміняти такі гроші на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде:
Сьогодні переведення годинників в Україні двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
Саме нею на території нашої держави запроваджено час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно годинникової стрілки:
Отже, цього року для переходу на літній час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину вперед у неділю, 29 березня (о 3 годині в ніч із суботи на неділю).
Тобто спатимуть українці на годину менше.
