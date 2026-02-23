ua en ru
Мобилизацию в Украине ждут изменения: Федоров сделал заявление

Украина, Понедельник 23 февраля 2026 13:01
UA EN RU
Мобилизацию в Украине ждут изменения: Федоров сделал заявление Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

90 процентов отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически через приложение "Резерв+" - без подачи заявлений, сбора справок и посещения ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова.

"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - заявил Федоров.

Как работает автоматическое продление

По его словам, в Украине процесс получения отсрочек автоматизировали. Теперь система самостоятельно проверяет данные через государственные реестры и продлевает отсрочку без человеческого вмешательства.

По словам министра, если раньше процедура занимала недели и требовала значительных ресурсов, то сейчас большинство отсрочек продлевается за несколько дней.

Что изменилось для пользователей

Ранее гражданам нужно было собирать документы, подтверждающие право на отсрочку, посещать ТЦК каждые 90 дней и ждать решения более недели.

Теперь система самостоятельно обрабатывает данные из государственных реестров, а информация о продлении поступает в виде оповещения в "Резерв+".
Мобилизацию в Украине ждут изменения: Федоров сделал заявление

Кроме того, автоматизация позволила сократить ручную обработку большого количества заявлений и сосредоточить ресурсы на ключевых задачах обороны.

Мобилизация в Украине

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил о масштабах проблем с мобилизацией, отметив, что сейчас в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных украинцев.

В то же время депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что в Украине готовят изменения в подходах мобилизации и постепенную корректировку действующих процедур.

По словам Вениславского, одним из ключевых направлений будущих изменений должно стать увеличение количества военнослужащих, которые будут проходить службу по контракту. Ожидается, что это поможет уменьшить долю мобилизации и сделать прохождение службы более прогнозируемым для граждан.

