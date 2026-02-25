Кому из пенсионеров повысят выплаты с 1 марта: список категорий
Пенсии и страховые выплаты с 1 марта проиндексируют на 12,1%. Перерасчет произойдет автоматически и охватит миллионы украинцев.
премьера Юлии Свириденко в Facebook.
Кому повысят выплаты с 1 марта
Мартовская индексация охватит почти все основные виды пенсионных выплат. В частности, перерасчет будет касаться таких категорий:
- пенсии по возрасту;
- военные пенсии;
- пенсии по инвалидности;
- выплаты в связи с потерей кормильца;
- специальные пенсии (для бывших госслужащих, работников органов местного самоуправления и ученых).
Кроме этого, будут проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, а также страховые выплаты граждан, пострадавших от несчастных случаев.
Правительство также продолжило практику индексации выплат, назначенных в течение 2021-2025 годов, чтобы восстановить справедливость для пенсионеров, которые ранее не подпадали под этот процесс.
Что будет с работающими пенсионерами
Следующий этап перерасчета запланирован на 1 апреля. Он будет касаться пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе. Им автоматически обновят пенсии с учетом приобретенного стажа и/или уровня заработка.
Пенсии в Украине
