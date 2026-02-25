Кому из пенсионеров повысят выплаты с 1 марта: список категорий

Пенсии и страховые выплаты с 1 марта проиндексируют на 12,1%. Перерасчет произойдет автоматически и охватит миллионы украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Юлии Свириденко в Facebook.

Кому повысят выплаты с 1 марта

Мартовская индексация охватит почти все основные виды пенсионных выплат. В частности, перерасчет будет касаться таких категорий:

пенсии по возрасту;

военные пенсии;

пенсии по инвалидности;

выплаты в связи с потерей кормильца;

специальные пенсии (для бывших госслужащих, работников органов местного самоуправления и ученых).

Кроме этого, будут проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, а также страховые выплаты граждан, пострадавших от несчастных случаев.

Правительство также продолжило практику индексации выплат, назначенных в течение 2021-2025 годов, чтобы восстановить справедливость для пенсионеров, которые ранее не подпадали под этот процесс.

Что будет с работающими пенсионерами

Следующий этап перерасчета запланирован на 1 апреля. Он будет касаться пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе. Им автоматически обновят пенсии с учетом приобретенного стажа и/или уровня заработка.