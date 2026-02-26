ua en ru
От 100 до 2595 гривен: кому и на сколько повысят пенсию с 1 марта

Украина, Четверг 26 февраля 2026 07:00
От 100 до 2595 гривен: кому и на сколько повысят пенсию с 1 марта
Автор: Дмитрий Левицкий

С 1 марта пенсии и страховые выплаты миллионов украинцев вырастут от 100 до 2595 гривен. Это связано с индексацией на 12,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства социальной политики.

Читайте также: Будет ли индексация пенсий для ВПЛ, которые не обновили данные: ответ Минсоца

Кому повысят выплаты

Мартовская индексация будет касаться, в частности:

  • пенсионеров общей системы (государственное пенсионное страхование);
  • военных пенсионеров;
  • лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • получателей пенсий за особые заслуги;
  • бывших работников органов местного самоуправления;
  • пострадавших от несчастных случаев на производстве.

Кроме этого, продолжится индексация пенсий, которые были назначены в период с 2021 по 2025 годы. Также пересчитают минимальные выплаты для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

В то же время пенсии, установленные на уровне прожиточного минимума или в максимальном размере (10 прожиточных минимумов), в марте не будут индексировать. Их размер уже пересмотрели с 1 января 2026 года.

Как изменятся минимальные пенсии

Отдельное внимание при перерасчете уделили наиболее уязвимым возрастным категориям граждан. Их минимальные выплаты вырастут так:

  • с 3758 до 4213 гривен - для лиц от 80 лет (при наличии 25 лет стажа у мужчин и 20 у женщин), а также для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным стажем;
  • с 3613 до 4050 гривен - для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем;
  • с 3323 до 3725 гривен - для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным стажем;
  • с 3038 до 3406 гривен - для пенсионеров в возрасте до 70 лет, которые имеют меньший страховой стаж.

Почему индексация составила 12,1%

Процент повышения определили по четкой законодательной формуле. Коэффициент наполовину зависит от уровня прошлогодней инфляции (которая составила 8%) и наполовину - от роста средней заработной платы за три года (16,1%).

"Индексация пенсий в Украине - это обязательный механизм, который позволяет частично защищать пенсии от обесценивания из-за инфляции. Это решение основывается на четкой формуле и обеспечивает прозрачный перерасчет", - подчеркнул министр социальной политики Денис Улютин.

