Спортивная сфера и не только. Зеленский утвердил новые санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 февраля, утвердил новые санкции Совета нацбезопасности и обороны против ряда россиян. В частности, ограничения введены против представителей спортивной сферы.

По словам Зеленского, сегодня он подписал три указа о новых санкциях против представителей страны-агрессора.

"Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России вести войну и уничтожать жизнь людей. Против тех россиян, кто причастен к похищению украинских детей, против представителей российского спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии, и против тех, кто помогает держать структуры наемников России для войны против Украины и всех свободных людей. Давление продолжится", - подчеркнул глава государства.