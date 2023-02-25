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Россияне ударили ракетой по жилой застройке Краматорска, есть раненая

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Суббота 25 февраля 2023 18:09
Россияне ударили ракетой по жилой застройке Краматорска, есть раненая Фото: Россияне ударили ракетой по жилой застройке Краматорска, есть раненая (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили ракетой по жилой застройке Краматорска. В результате обстрела одна гражданская получила ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"По меньшей мере, один человек ранен в результате ракетных обстрелов Краматорска рашистскими оккупационными войсками. Россияне ударили ракетой по жилой застройке. Попали и разрушили местную амбулаторию", - пишет Кириленко.

По словам глава Донецкой ОВА, раненую уже госпитализировали, а детали атаки и масштабы разрушений пока уточняются.

Как пишет Краматорский городской совет, в результате обстрела поврежден 21 частный дом и разрушена амбулатория.

Фото: Россияне ударили ракетой по жилой застройке Краматорска, ранена (t.me/kramatorsk_rada)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Славянске и Краматорске были слышны взрывы.

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