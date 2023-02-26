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Сколько силы ПВО сбили крылатых ракет и дронов-камикадзе: ответ Воздушных сил ВСУ

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Киев, Воскресенье 26 февраля 2023 05:59
Сколько силы ПВО сбили крылатых ракет и дронов-камикадзе: ответ Воздушных сил ВСУ Фото: силы ПВО уничтожили более 650 крылатых ракет и более 610 дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные с сентября 2022 года уничтожили более 650 крылатых ракет и более 610 дронов-камикадзе, которыми войска РФ били по территории Украины.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армія Inform.

"Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие эффективно работающие на нашу Победу системы. Только с 11 сентября 2022 года уничтожено более 650 крылатых ракет окупантов и более 610 иранских ударных дронов", - отметил Олещук.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ, украинские силы ПВО ожидают получения зенитных ракетных комплексов Patriot и SAMP/T-MAMBA, которые вскоре станут на защиту украинского неба.

Ранее мы писали, что украинские силы противовоздушной обороны сбили разведывательный беспилотник россиян в Киевской области во время воздушной тревоги 23 февраля.

Напомним, что в ходе последней массированной ракетной атаки Россия выпустила по Украине 32 ракеты, половину из которых сбили украинские защитники. На юге силы ПВО сбили 8 ракет. Из них 6 - над Николаевской областью, 2 - над Херсонской.

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