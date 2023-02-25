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Официально. ЕС утвердил десятый пакет санкций против России

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Брюссель, Суббота 25 февраля 2023 13:02
Официально. ЕС утвердил десятый пакет санкций против России Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский союз утвердил новый десятый пакет санкций против России. В него вошли 121 физическое и юридическое лицо, торговля и пропагандистские росСМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Принят 10-й пакет санкций: в список включен 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ", - написал Боррель.

Он отметил, что ЕС остается единым в своей решимости нанести ущерб российской военной машине.

"В пределах наших (санкционных - ред.) списков мы нацелены на тех, кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6000 украинских детей. Это явное нарушение международного права, в частности Женевской конвенции, о чем я вчера говорил в Совете Безопасности ООН",- отметил Боррель.

Напомним, что накануне десятый пакет санкций против РФ согласовали постпреды ЕС.

Впрочем, Польша не довольна десятым пакетом ограничений Европейского Союза, в странк назвали его "слишком мягким".

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