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Свет в Украине не будут больше выключать, если не будет новых ударов, - Галущенко

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Украина, Суббота 25 февраля 2023 20:32
Свет в Украине не будут больше выключать, если не будет новых ударов, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Свет в Украине не будут больше выключать, если не будет российских ударов по объектам энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко во время телемарафона.

Министр отметил, что отключение электричества может производиться для проведения ремонтов.

"Однако я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. Мы имеем соответствующие резервы, и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", – сказал Галущенко.

Кроме того, он добавил, что о возможности роста тарифов на электроэнергию говорить пока рано. По его словам, если они будут пересматриваться, то уже после отопительного сезона.

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