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В Херсонской области три человека подорвались на минах: двое из них погибли

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Херсонская область, Суббота 25 февраля 2023 15:23
В Херсонской области три человека подорвались на минах: двое из них погибли Фото: В Херсонской области три человека подорвались на минах (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 февраля, в Херсоне и области три человека подорвались на российских минах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.

"Вблизи села Добрянка Высокопольской территориальной громады два человека взорвались на российской мине, когда обрабатывали поле. Спасатели неоднократно предупреждали местных фермеров, что полевые работы не следует начинать, пока территории полностью не обследуют наличие взрывчатки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди погибли от тяжелых травм.

"В Херсоне, рядом с речным портом, на растяжку наткнулся 63-летний мужчина. Это произошло на территории его дачи. Пострадавшего госпитализировали", - добавили в ОВА.

Напомним, что в Луганской области мужчина взорвался на российской мине. Его госпитализировали.

Автомобиль с энергетиками Прикарпатья, которые работали на освобожденных территориях Николаевской области в Снигиревском районе, подорвался на взрывном устройстве.

Житель села Нововоскресенское Бериславского района попал в больницу после того, как в его руках разразился неразорванный снаряд.

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