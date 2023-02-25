Иран заявил о разработке крылатой ракеты с дальностью 1650 км

В Иране заявили о разработке крылатой ракеты большой дальности. Она имеет дальность полета 1650 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокопоставленного командира Корпуса стражей исламской революции, которого цитирует Reuters.

"Наша крылатая ракета с дальностью полета 1650 км была добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран", - сказал глава аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде.

Как пишет издание, это может вызвать беспокойство Запада после использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины.

Сообщается, что Государственное телевидение Ирана якобы показало первые кадры, демонстрирующие новую крылатую ракету Paveh.

При этом, как добавляет Reuters, Хаджизаде часто повторял заявления о намерении Ирана отомстить США за убийство высокопоставленного иранского командира.

"Мы стремимся убить Трампа", - цитирует издание слова Хаджизаде.

Издание обращает внимание, что иранские лидеры часто обещают жестко отомстить за Сулеймани.

"Хотя Хаджизаде утверждает, что Иран не намеревался убивать "бедных солдат", когда он нанес баллистическую ракетную атаку на силы США в Ираке через несколько дней после того, как иранский военный командир Касем Сулеймани был убит во время удара беспилотника США в 2020 году в Багдаде", - добавляет Reuters.

Напомним, недавно Bloomberg сообщила, что в Иране обнаружили близкое по концентрации к вооруженному обогащению урана.

Добавим, также сообщалось, что в США не исключают военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.