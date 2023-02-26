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Целью атаки на аэродром в Беларуси мог быть разведывательный самолет РФ, - "Гаюн"

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Воскресенье 26 февраля 2023 19:03
Целью атаки на аэродром в Беларуси мог быть разведывательный самолет РФ, - "Гаюн" Иллюстративное фото: целью атаки аэродрома в Беларуси мог быть разведывательный самолет РФ (t.me/Hajun_BY)
Автор: Иван Носальский

Причиной взрывов на белорусском аэродроме "Мачулищи" могла быть попытка уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

В мониторинговой группе отмечают, что из-за взрывов российский А-50 "мог получить некоторые повреждение".

"Речь может идти о повреждении борта путем сброса с высоты неустановленного предмета", - сообщают в "Гаюне".

Также, по данным группы, сегодня, 26 февраля, в 17:33 на аэродром "Мачулищи" из России прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 с регистрационным номером RF-86843.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

По неподтвержденной информации, в результате инцидента был поврежден российский военно-транспортный самолет.

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