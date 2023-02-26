Целью атаки на аэродром в Беларуси мог быть разведывательный самолет РФ, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: целью атаки аэродрома в Беларуси мог быть разведывательный самолет РФ (t.me/Hajun_BY)

Причиной взрывов на белорусском аэродроме "Мачулищи" могла быть попытка уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

В мониторинговой группе отмечают, что из-за взрывов российский А-50 "мог получить некоторые повреждение". "Речь может идти о повреждении борта путем сброса с высоты неустановленного предмета", - сообщают в "Гаюне". Также, по данным группы, сегодня, 26 февраля, в 17:33 на аэродром "Мачулищи" из России прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 с регистрационным номером RF-86843.