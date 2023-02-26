Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область: есть раненый

Сегодня, 26 февраля, военные РФ в очередной раз обстреляли территории Херсонской области. В результате атаки ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию .

Из-за российских обстрелов ранение получил 55-летний мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в ближайшую больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

По данным администрации, сегодня вечером армия РФ покрыла артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины. Вражеский снаряд попал во двор местных жителей.

Напомним, сегодня уже дважды сообщали о взрывах в Херсоне.

Кроме того, в результате вчерашних обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще семеро получили ранения.

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