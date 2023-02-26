ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область: есть раненый

Новина українською →
Херсонская область, Воскресенье 26 февраля 2023 18:40
Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область: есть раненый Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 февраля, военные РФ в очередной раз обстреляли территории Херсонской области. В результате атаки ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

По данным администрации, сегодня вечером армия РФ покрыла артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины. Вражеский снаряд попал во двор местных жителей.

Из-за российских обстрелов ранение получил 55-летний мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в ближайшую больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

Напомним, сегодня уже дважды сообщали о взрывах в Херсоне.

Кроме того, в результате вчерашних обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Херсонская ОГА Война России против Украины
NEWS
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны