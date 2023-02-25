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Зеленский направит США новый "список желаний" по оружию, - CNN

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Украина, Суббота 25 февраля 2023 19:34
Зеленский направит США новый "список желаний" по оружию, - CNN Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям США, что планирует прислать им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Зеленский, встретившийся с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, сказал группе, что планирует прислать им список вооружений, в том числе истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией

"Существует широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, нашими партнерами в НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии... У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы", - сказал Маккол.

Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден посетил Украину. Все подробности визита Байдена можно узнать - в материале РБК-Украина.

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