Зеленский направит США новый "список желаний" по оружию, - CNN
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям США, что планирует прислать им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Зеленский, встретившийся с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, сказал группе, что планирует прислать им список вооружений, в том числе истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией
"Существует широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, нашими партнерами в НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии... У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы", - сказал Маккол.
Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден посетил Украину. Все подробности визита Байдена можно узнать - в материале РБК-Украина.
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