Зеленский направит США новый "список желаний" по оружию, - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил представителям США, что планирует прислать им список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.

Зеленский, встретившийся с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей, сказал группе, что планирует прислать им список вооружений, в том числе истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией