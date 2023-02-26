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ВСУ отбили более 70 атак, оккупанты наступали на пяти направлениях, - Генштаб

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Донбасс, Воскресенье 26 февраля 2023 07:20
ВСУ отбили более 70 атак, оккупанты наступали на пяти направлениях, - Генштаб Фото: ВСУ отбили более 70 атак (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины отбили более 70 вражеских атак. В то же время оккупанты в субботу, 25 февраля, продолжили наступление на пяти направлених.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на указанных направлениях.

Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня.

Нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирин в Сумской области, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огурцово и Бологовка Харьковской области

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздолевки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлинска, Двухлетней, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск. Провел без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелы подверглись районы 22 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

Противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар – успеха не имел. Под огонь попали Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Продолжает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. В частности, от вражеского огня пострадали Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомис в Херсонской области, а также Матросовка Николаевской области.

Из-за опасений деоккупации украинских территорий так называемый городской прокурор Горловки Донецкой области сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию РФ.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также еще 2 важные враждебные цели.

Напомним, что украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 650 оккупантов. Также российские войска потеряли еще один вертолет, 12 танков и 9 ББМ.

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Генштаб ВСУ
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