Відстрочка штрафів за "євробляхи" і обшуки в "Укроборонпромі": головні новини за вчора

Європейський союз знову продовжив санкції проти Росії, в "Укроборонпромі" і квартирі екс-голови Національного банку Валерії Гонтарєвої пройшли обшуки, а Верховна рада знову відклала штрафи для власників "євроблях". Детальніше про те, що сталося вчора, 12 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

США нададуть Україні понад 390 млн доларів допомоги

Вашингтон оголосив про відновлення військової допомоги для України. Білий дім виділить Києву понад 390 млн доларів відразу за декількома програмами. Кошти надаються для закупівлі озброєння та техніки для Збройних сил України.

На Донбасі загинув боєць Нацгвардії

Під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Національної гвардії. Командування встановлює причини трагедії.

Нові обличчя в керівництві поліції

Глава МВС України Арсен Аваков звільнив В'ячеслава Аброськіна, Віталія Невгада і Ігоря Купранця з посад заступників голови Національної поліції. У той же час на місце Аброськіна призначений Євген Коваль, а Максим Цуцкірідзе отримав підвищення в Головному слідчому управлінні.

Почалася робота над новою програмою МВФ для України

Правління НБУ провело зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула до Києва для підготовки нової програми фінансування. Українська сторона підкреслює, що співпраця з МВФ залишається важливим для підтримки макрофінансової стабільності.

Курс долара впав до мінімуму, а НАК знизив ціни на газ

Нацбанк на 13 вересня встановив офіційний курс на рівні 24,83 гривень за долар - долар подешевшав до мінімального рівня з початку 2019 року. А НАК "Нафтогаз України" на вересень знизив на 3,4% ціну на газ для населення. Ціна на газ визначена на рівні 4 493,64 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування).

Зеленський розповів про плани на зустріч з Путіним

Зеленський після зустрічі з фінським президентом заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "нормандської четвірки" і спробує погодити терміни виконання пунктів мінських угод по Донбасу. Він також підкреслив, що зустріч повинна відбутися ще у вересні.

Санкції проти Росії продовжили

Євросоюз ще на шість місяців продовжив персональні санкції проти Росії. Таким чином, до 15 березня 2020 року продовжено заморозка активів і заборону на в'їзд до країн ЄС для 170 фізичних осіб та 44 компаній, причетних до збройної агресії в Україні.

Обшуки в "Укроборонпрому" та у Гонтаревої

Госбюро розслідувань провело обшуки на концерні "Укробронпром" і на підприємствах-експортерах. Обшуки пройшли у справі про зловживання з боку посадових осіб правління Національного банку в 2016 році. Пізніше стало відомо про обшуки в київській квартирі екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої, яка проживає в Британії.

З'явилися свіжі рейтинги Зеленського

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку вересня 2019 року 71% українців задоволені діяльністю Зеленського, 11% - протилежної думки, 18% - не змогли сформувати ставлення до президента.

Кличко анонсував розпуск Київради

Міський голова Києва Віталій Кличко на відкритті сесії 12 вересня поскаржився на відсутність кворуму і оголосив про проведення консультацій щодо дострокового розпуску Київради.

Україна може потрапити в скандал через видачу Цемаху

На зустрічі послів країн Європейського союзу в Брюсселі Нідерланди підняли питання видачі Україні колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха. За день до цього стало відомо, що слідство змінило статус Цемаха на підозрюваного в причетності до катастрофи MH17.

Рада не голосувала за розпуск ЦВК і вперше провалила закон

Вчора планувалося голосування за розпуск Центральної виборчої комісії, проте дане питання перенесли через брак голосів. Примітно, що вчора парламент уперше провалив винесений на голосування закон. Рада відхилила зміни до закону "Про правонаступництво України", якими скасовувалася дія актів СРСР та УРСР.

Що приймала Верховна рада

Відстрочка штрафів за "євробляхи" . Верховна рада України вчора відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі ще на 3 місяці. У той же час розмитнити "євробляхи" можна тільки за 100% ставками акцизного збору.

. Верховна рада України вчора відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі ще на 3 місяці. У той же час розмитнити "євробляхи" можна тільки за 100% ставками акцизного збору. План оборони України . Парламент прийняв за основу законопроект №1011, який передбачає законодавче врегулювання затвердження Плану оборони України, а президенту дається право затверджувати його структуру.

. Парламент прийняв за основу законопроект №1011, який передбачає законодавче врегулювання затвердження Плану оборони України, а президенту дається право затверджувати його структуру. Прийнято закон про спліт . Згідно з новим законом, Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів і кредитних бюро, а НКЦПФР буде регулювати недержавні пенсійні фонди і фонди фінансування будівництва.

. Згідно з новим законом, Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів і кредитних бюро, а НКЦПФР буде регулювати недержавні пенсійні фонди і фонди фінансування будівництва. Судова реформа . Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського по судовій реформі. Документ пропонує упорядкувати діяльність ВККС та Вищої ради правосуддя.

. Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського по судовій реформі. Документ пропонує упорядкувати діяльність ВККС та Вищої ради правосуддя. Відповідальність за прогули. Рада зробила перший крок до позбавлення нардепів грошей за прогули - в першому читанні прийнято законопроект, який пропонує припиняти виплати за прогули пленарних засідань.

Кадрові питання

Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив з посади першого заступника начальника департаменту Генпрокуратури Юрія Севрука. А пізніше підписав укази про звільнення прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей.

Президент Володимир Зеленський знову взявся за перестановки в СБУ і призначив на посаду першого заступника Владислава Бухарева, який вже при новому президенті очолював Службу зовнішньої розвідки. Крім того, Олександр Руснак став начальником Департаменту контррозвідки СБУ, управління СБУ в Чернівецькій, Миколаївській, Запорізькій областях очолили нові люди.

З'явилася дата презентації проекту держбюджету-2020

Український уряд презентує проект держбюджету на 2020 рік в неділю, 15 вересня. Представник Кабміну у Верховній раді Ірина Верещук зазначила, що законопроект внесуть вчасно (до 15 вересня) і натякнула на підвищення пенсій наступного року.

На Донбасі загинули двоє військових

Ранок почався з трагічної новини про те, що на Донбасі загинули двоє українських військових. У штабі Об'єднаних сил підкреслили, що бійці загинули в ході обстрілів.