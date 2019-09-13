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Україна отримає від США понад 390 млн доларів допомоги

Новини » Політика    13.09.2019 - 02:08
Україна отримає від США понад 390 млн доларів допомоги
Ілюстративне зображення (twitter.com/VGroysman)

США виділять допомогу відразу за декількома програмами

Сполучені Штати Америки в рамках військової допомоги виділять Україні понад 390 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського посольства в США на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, Вашингтон виділить Україні 391,5 млн доларів допомоги відразу за декількома програмами Пентагону та Держдепу. Виділені кошти призначені для закупівлі озброєння та військової техніки, а також надання послуг, що сприятимуть покращення можливостей українського війська.

"Така безпекова допомога передбачає 250 млн доларів з бюджету Пентагону в рамках програми "Ініціатива безпекової допомоги Україні", 115 млн доларів в рамках програми Державного департаменту США "Міжнародне військове фінансування" з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн доларів за цією ж програмою з бюджету 2018 року. Загалом - 391,5 млн доларів", - пояснили в посольстві.

У відомстві наголосили, що надання фінансової допомоги від США свідчить про стратегічне партнерство між Вашингтоном та Києвом та "вагомий внесок у розвиток європейської та євроатлантичної безпеки".

Україна отримає від США понад 390 млн доларів допомоги

Нагадаємо, раніше в посольстві Сполучених Штатів повідомили про відновлення військової допомоги для України. В американському посольстві зазначили, що виділення допомоги буде продовжено, адже підтримка України є важливим національним інтересом США.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент пояснив, що затримка виділення Сполученими Штатами військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США.

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