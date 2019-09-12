Рябошапка звільнив прокурорів трьох областей

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Донецька, Полтавська та Чернігівська області залишилися без прокурорів

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав укази про звільнення прокурорів у трьох областях - Донецькій, Полтавській та Чернігівській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Генпрокуратури.

Як повідомляється, укази були підписані, керуючись статтею 9 закону України "Про прокуратуру".

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посади свого першого заступника та начальника департаменту Генеральної прокуратури Юрія Севрука. Також був звільнений начальник Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Володимир Бедриківський.

Крім того, Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором. До цього повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на зазначену посаду.

Також новий генпрокурор підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської. 10 вересня був звільнений прокурор Запорізької області Валерій Романов.